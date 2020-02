La última polémica de Neymar: Insulta a un árbitro en el vestuario por sacarle una tarjeta amarilla

PSG goleó 5-0 al Montepellier por la Ligue 1 de Francia, el partido estuvo lleno de polémicas tan dentro como fuera de la cancha.

Una de ellas fue la que tuvo Neymar contra el árbitro del en el duelo, todo por una tarjeta amarilla que le mostró el juez y que el brasileño le recriminó.



'Ney' hizo una bicicleta sobre el final del primer tiempo y el árbitro lo amonestó por creer que estaba subestimando al rival, lo que provocó la furia del crack carioca, sobre todo en el entretiempo cuando iban al vestuario.

Neymar le reclamó al árbitro la amarilla que le sacó en el partido PSG-Montepellier.



Neymar se acercó para reclamarle la amonestación, a la que árbitro respondió "hable francés" y el brasileño replicó con un "Mi culo habla francés". Esto podría producirle una sanción muy fuerte.

La otra bronca del partido

Kylian Mbappé se molestó mucho con su entrenador Thomas Tuchel porque este lo sustituyó en el partido del PSG, eso no no le gustó nada al delantero francés.

Mbappé estuvo enojado durante el resto del encuentro y claramente no quería salir del juego, no es la primera vez que ambos tienen una bronca en el equipo parisino.