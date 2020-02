Quique Setién se pronuncia tras la polémica Messi-Abidal: "No soy el padre de nadie"

El inicio de 2020 está resultando movido para el Barcelona, que el martes vio como se abría una crisis después que Lionel Messi saliera en defensa de la plantilla ante unas declaraciones del director deportivo, Eric Abidal, que queda en una situación comprometida.

En una entrevista con Sport, Abidal justificó la destitución del técnico Ernesto Valverde, entre otras cosas, porque "muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho" con el 'Txingurri'.

Esta declaración no pareció gustarle al capitán, Leo Messi, que contestó inmediatamente con un mensaje en su cuenta de Instagram, en la que bajo una imagen de la declaración de Abidal enmarcada en un círculo rojo, aseguró que "cuando se habla de jugadores, habría que dar nombres porque si no se nos está ensuciando a todos".

El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, ha sido el primero en ser preguntado por lo ocurrido ayer entre Messi y Abidal.

Setién atendió a los medios de cara al juego de mañana por la Copa del Rey ante el Athletic Bilbao, pero ha sido Messi el protagonista en su conferencia.

"La mayor parte de las cosas que me han podido preguntar son importantes, pero no me afectan e intentaré que a mi grupo y mis jugadores no les afecte, tampoco", dijo Quique Setién tratando de alejarse de la polémica.

SOBRE EL CRUCE DE MESSI Y ABIDAL

Al ser consultado específicamente por las palabras de Messi en Instagram donde cargó contra Abidal, el estratega del Barcelona dijo que afecta.

"Es una situación que os afecta a vosotros, no a mí, yo me centro en el fútbol y lo único que me interesa es dar a mis jugadores las herramientas para desarrollar lo que llevan dentro y lo demás no me interesa. Sé que en cualquier club del mundo como este hay problemas, pero hay cosas que no puedo controlar y ya estáis vosotros para hablar de esto. A mí, habladme de fútbol por favor. Lo demás no me ayuda a nada a mi trabajo y tengo mucho trabajo por hacer, futbolístico, para pensar en cosas que de verdad no me interesan. No me voy a desgastar ni diez centímetros en esto", explica.



Barcelona realizó hoy su último entrenamiento de cara al juego de mañana ante el Bilbao en Copa del Rey.

Hoy el Barcelona ha trabajado y Setién dio detalles de cómo encontró a Messi. "Hemos hablado un minuto sobre este tema -el enfrentamiento dialéctico Messi-Abidal- y de la importancia del partido de mañana y la importancia de centrarnos en esto. A mí lo que me intereas es el fútbol; todo lo demás son cosas en las que no me voy a poner ni me voy a desgastar. Trataremos que lo que pase alrededor no nos afecte".

"Por supuesto que lo veo con ánimos, sonriente, bien, le encanta venir entrenar y estár aqui y lo he visto igual que ayer o antes de ayer", agregó sobre Messi.

FUTURO DE MESSI

Mucho se ha hablado en las últimas horas sobre lo que puede pasar con Messi y su futuro en el Barcelona y más tras su bronca con la directiva catalana.

Setién deja claro que no es el papá de nadie y que Messi ya sabe muy bien qué hacer con su vida.

"Messi ya tiene la experiencia y la capacidad para decidir lo que tiene que hacer o no. Ya lo dije cuando me preguntaron por Gerard Piqué hace unos días, yo no soy el padre de nadie, solo debo conseguir que vengan felices y que los argumentos sobre el césped sean buenos argumentos para que vayan creciendo y vayamos ganando, y lo demás no me compete", concluyó.