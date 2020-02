Barcelona: Los cinco equipos que buscan que Messi ejecute la "cláusula de escape" tras la crisis  

Barcelona no pasa por su mejor momento como equipo, en los últimos días se ha desarrollado un conflicto entre Lionel Messi, capitán y líder del club, con Eric Abidal, actual director deportivo de la entidad catalana.

Te puede interesar: La bomba de Messi en Barcelona se roba las portadas: Puñetazo a Abidal y caos



"Muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho y también había un tema de comunicación interna", dio conocer el directivo francés, esas palabras hicieron enojar a la 'Pulga', quien respondió vía Instagram.



"Sinceramente no me gusta hacer estas cosas, pero creo que cada uno debe ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores de lo que pasa en la cancha y además somos los primeros en reconocer cuando no estuvimos bien. Los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo hacerse cargo de las decisiones que toman. Por último creo que cuando se habla de jugadores habría que dar nombres porque si no se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas", dejó claro el argentino y comenzado una especie de 'guerra' dentro del club.

Lionel Messi podría marcharse del Barcelona si así lo desea.



Esta situación ha generado inestabilidad en Barcelona y en las últimas horas se ha revelado que Messi puede ejecutar su "cláusula de escape" y marcharse del club, hasta gratis si así lo desea.

LEER MÁS: Lionel Messi y la condición que le pone al Barcelona para renovar su contrato



Leo tiene dominio total en su contrato y si quiere se puede irse este mismo año, cosa que están aprovechando cinco equipos grandes de Europa para que ejecute condición.

LOS CLUBES QUE INTENTAN SEDUCIR A MESSI

Según La Gazzetta Dello Sport las instituciones que ha comenzado a moverse por tener a Messi son Paris Saint Germain, Manchester City, Manchester United, Juventus e Inter.



La información de este diario asegura que estos equipo estarían dispuestos a ofrecerle al argentino un contrato que ronda entre los 50 y 85 millones de euros anuales.



Por otro lado, Daily Mail como ESPN coinciden en que Manchester City ese el que parte con ventaja por su relación con Pep Guardiola y su amigo Kun Agüero.