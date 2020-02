Piqué: "No es momento de sacar trapos sucios, hay máxima unión en el vestuario"

El defensor del Barcelona, Gerard Piqué, dio la cara tras la eliminación del la Copa del Rey a manos del Athletic de Bilbao y reiteró en varias ocasiones que hay un camerino unido.

"No es momento de sacar trapos sucios. Hay máxima unión dentro del vestuario. La eliminación es un golpe duro, pero hemos comentado en el vestuario que hemos dado un paso adelante y hemos jugado bien, a pesar de todo el ruido que se ha generado", dijo el defensor en zona la zona mixta.

El central azulgrana dice que se deben reforzar la unión en el vestuario para las dos competiciones que les quedan.

"Cada uno sabe lo que ha hecho bien y lo que no. A partir de allí hay que seguir trabajando, tirarnos las cosas a la cara no ayuda, tenemos que centrarnos en jugar y ganar. Tenemos que volver a la senda de la victoria. Los jugadores tenemos la capacidad de seguir ganando y en eso estamos trabajando cada día, encontrando mejores sensaciones en el juego. Cada día se está viendo más la idea de Setién en el terreno de juego. La unidad del vestuario es máxima, te lo aseguro", agregó.

Piqué también aclaró una polémica durante el calentamiento del equipo en San Mamés.

"Algunos días no hemos hecho la piña porque tenemos un preparador nuevo y acabamos diferente el calentamiento. Hoy sí que la hemos hecho. Dentro del vestuario hay la tranquilidad suficiente y queda lo más bonito. Hay equipo para ganar los dos títulos que quedan", recalcó.

Por último, habló de las molestias que lo obligaron a salir del partido.

"Se me han subido los dos abductores, no podía dar un pase, no es grave. Espero poder jugar el próximo partido de Liga, no el siguiente que estoy sancionado, pero el próximo seguro que sí", cerró.