Malcom revela por qué salió del Barcelona con rumbo al Zenit de Rusia

Malcom Oliveira (22 años), actual jugador del Zenit de San Petesburgo, ha hablado con el medio español Marca y ha aprovechado para elogiar a más no poder al crack Lionel Messi, su antiguo compañero.

El brasileño habló de su etapa en el Barça y de la importancia del argentino en el equipo. A la pregunta de si la calidad de Messi tababa problemas en el Barcelona, Malcom respondió: "Si, algunos, sí. Pero igual que hay Leo, hay Luis Suárez, Griezmann, Rakitic, De Jong, Arthur, Vidal...muchos otros jugadores también".

El futbolista del conjunto ruso tiene buen recuerdo de su paso por el Camp Nou y del vestuario: "No es solo Leo, es todo el grupo. Leo es el mejor del mundo, a veces hace cosas de locos y ayuda mucho al Barça. Por eso a veces cuando hablan del Barcelona hablan de Leo. Es normal, por todo lo que hace".

La razón por la que salió del Barcelona

Malcom explica que no se sentía "un incomprendido" en el Barcelona, sino que quería "jugar al fútbol". El brasileño matizó que "no tenía problemas ni salí con problemas, todavía hablo a veces con Éric Abidal. Me fui del Zenit porque quería jugar".

"Salieron tres o cuatro equipos, pero el Zenit era el que más ganas tenía de verdad de tenerme y elegí el Zenit. Los brasileños que han estado aquí hicieron historia y yo por supuesto también quiero hacer historia y ser un ídolo aquí. Aquí la gente me quiere mucho, los entrenadores siempre están pendientes de lo que necesito y para mí elegir el Zenit fue fácil", explicó.

"Incomprendido, nunca me sentí. Porque yo salí bien del Barcelona. Yo solo quería jugar al fútbol, todos los jugadores profesionales quieren jugar y el Zenit me quería para jugar y elegí el Zenit. No tenía problemas ni salí con problemas. Me fui al Zenit porque quería jugar". reiteró.



Eso sí, pese a marcharse del Barcelona sin polémicas, Malcom indica que "salí un poco triste, pero sabía que había cumplido mi sueño. Jugué la Champions, marqué, marqué al Real Madrid en un clásico. Y salí con la cabeza tranquila porque hice un buen trabajo".