Ernesto Valverde reaparece y habla de su despido del FC Barcelona

Ernesto Valverde, tras varias semanas desaparecido luego de haber sido despedido de la dirección técnica del FC Barcelona, ha vuelto a dejarse ver.

Quien fuera el entrenador de los blaugranas, se presentó en el San Mamés para recibir el premio ‘Refrente’ del Bilbao International Football Summit 2020.

Con barba y sumamente tranquilo, el extremeño ha hablado por primera vez de su despido de la entidad catalana.

"Entrenar al Barcelona ha sido una suerte increíble. Sé qué supone entrenar allí desde todos los puntos de vista y estoy encantado de haber estado allí. Cuando firmas el contrato ya sabes que todo depende de los resultados y que el entrenador siempre va a ser el responsable. No pienso en si me he sentido injustamente tratado", comenzó diciendo Ernesto Valverde.

Luego dice: "Entiendo que se pregunte por eso, pero de lo que se trata es de pasar página y no dar vuelta. A mí me interesa que voy a mirar adelante y no mirar hacia atrás. Tenía decidido estar un tiempo parado y ya veremos. No he decidido nada. Me gusta hacer cosas raras, quizá una aventura extraña. Mira, cuando Iniesta me comentó que iba a ir a Japón...”.

Evita polémica con el Barcelona y habla de sus fracasos

Valverde no quiso entrar en polémica sobre su despido del cuadro barcelonista y ha insistido en mirar hacia adelante y pasar página. Aún así, ha tratado otros temas de la actualidad del Barça, como por ejemplo la eliminación copera.

“He puesto un poco de distancia con lo que está pasando pero cuando vas en un club a 200 por hora no puedes pasar a cero de nada. Ayer vi la semifinal de Copa a ratos, por televisión. El único partido completo que he visto este mes ha sido el Athletic-Barcelona de Copa", dijo.





A Ernesto Valverde no le quedó de otra que recordar las dolorosas eliminaciones en Champions League ante la Roma y Liverpool.

"Para mí son diferentes. En Roma no terminamos de estar en el partido y siempre piensas que con los que estábamos lo podíamos sacar. Y en Liverpool cuando empezamos a jugar nos hicieron el gol que queríamos evitar. Un gol nos dada la clasificación y en un minuto nos metieron dos goles. Son situaciones que se dan. En la ida con el Liverpool sufrimos mucho pero pudimos ganar por cuatro goles", cerró el tema.