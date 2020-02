La verdadera razón por la que Ronaldo no siguió en Barcelona: "Nunca quise irme"

Ronaldo Nazario (43 años), quien para muchos es el mejor delantero de la historia, ha vuelto al pasado para hablar de su carrera como futbolista.

En fotos: Las ex novias del 'gordito' Ronaldo Nazario

El ahora presidente del Real Valladolid de España, brindó una entrevista al medio DAZN, donde reveló que nunca quiso irse del FC Barcelona, además de dejar ver su madridismo puro.

Aunque dice con mucho pesar que en la ciudad catalana no le valoraron, pese a sus 47 goles en 49 partidos vestido de azulgrana y así decidió irse a Italia para fichar por el Inter de Milan, a su regreso a España, Real Madrid lo fichó.

Las revelaciones de Ronaldo Nazario

Salida del Barcelona: "Yo había firmado el contrato renovando al final de la temporada y me fui de viaje con Brasil, y a los cinco días me llamaron para decirme que no podría seguir con la renovación. Nunca estuvo en mis manos. Yo tenía el deseo de seguir. Si el club no me valoraba como que tenía que ser, no estaba en mis manos esta decisión. Me hubiera gustado quedarme, no quise irme".

Roberto Carlos prácticamente convenció a Ronaldo que debía ir sí o sí al Real Madrid.



Las palabras de Roberto Carlos y el Real Madrid: "Fui a Madrid porque quería jugar en el Real Madrid. Mi ilusión era jugar un día en el Madrid y peleé hasta el último momento para venir. Jugué con Roberto Carlos en la selección de Brasil y él me decía todo lo que representaba el Madrid y lo que vivía él ahí. Eso se me quedó y años después quise verlo con mis propios ojos. Fui al Madrid y la verdad es que era más grande que lo que decía Roberto y de lo que me podría imaginar. El Madrid, vaya donde vaya, es Real Madrid. Hay una gran expectación y una gran presión. Están los mejores jugadores del mundo. Me encantó saber que era enorme y que podría ayudar a este club a ser aún más grande".



La era de los Galácticos: "Había muchísima expectación por los galácticos y al final dimos muchísimo espectáculo, fue una generación ganadora, que ha cambiado la manera de hacer los negocios dentro del fútbol. Desde entonces todos los equipos han generado más dinero, han vendido mejor los jugadores... allí fue el gran cambio de la nueva era del fútbol".





Su nuevo rol en el Valladolid: "El gran amor de mi vida es el fútbol. Tenía un proyecto y tengo una idea de mi fundación, la que inicié en el mismo 2011, casi 2012. Y poco antes del Mundial de Rusia surgió la posibilidad del Valladolid. Estuve mirando, me gustaba mucho la idea de un equipo con mucha tradición, cerca de Madrid, porque aquí es donde vivo, con un potencial increíble... entonces empecé a negociar y poco después del Mundial llegamos a un acuerdo y por suerte el equipo había ascendido a Primera División y salió todo perfecto. Quiero estar muy cerca del club, estoy muy pendiente y tengo total confianza en todo lo que he traído".