Duras críticas de Luis Suárez al Barcelona: "Este equipo no gana nada este año"

El exfutbolista del Barcelona, Luis Suárez Miramontes, visualiza un panorama negro para el conjunto catalán para lo que resta del 2020. Según él, el equipo que hoy dirige Quique Setién, no ganará nada.

"Este equipo no tiene pies ni cabeza. No tiene corazón, no tiene agresividad. No tiene nada, más que cosas sueltas de algún gran jugador que lo tiene dentro. Y lo tengo que decir sintiéndolo mucho, mucho, mucho...Este equipo no gana nada este año, dijo en el programa 'Carrusel Deportivo'.

Los cuestionamientos de Suárez vinieron sucedidos del accionar del Barcelona durante el encuentro ante Getafe en la última fecha, además de los últimos juegos en donde, según él ha observado un pésimo resultado del club en cuando su rendimiento sobre el césped.

"Si sigue así...o cambia radicalmente o si no no hay nada que hacer. Ya me diréis vosotros. Lo estáis viendo. Y no es el único partido. ¡Ojo!. Y estaban ganando 2-0 con un equipo entregado", soltó.

Antoine Griezmann recaído en el encuentro ante Getafe

Actualmente Barcelona marcha en la segunda posición con 52 puntos, mientras que el Real Madrid es líder con las mismas unidades a falta del encuentro de este domingo ante Celta.

