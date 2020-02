Messi se pronuncia sobre la polémica de las redes sociales: "Lo veo raro"

La radio Cadena Ser afirmó el pasado martes que el Barcelona contrató a la empresa I3Ventures, que habría creado "decenas de cuentas que se dedican a proteger la imagen de Bartomeu y la junta directiva del club".

Además, estas cuentas atacan a personas de distintos ámbitos del ecosistema azulgrana, añadió la SER, afirmando que estos perfiles cargaron contra jugadores como Lionel Messi o Gerard Piqué, o antiguos futbolistas como Xavi Hernández o Carles Puyol.

Ver: Barcelona ya tiene fichado a su nuevo "9"

Ante esto, finalmente se ha pronunciado un futbolista del Barcelona y ha sido su capitán, Leo Messi.

El crack argentino dio una entrevista a Mundo Deportivo donde confirmó que el presidente, Bartomeu, sí sostuvo una reunión con los capitanes del Barcelona.

Messi reveló que este escándalo de las redes sociales no lo esperaba.

"Me agarró un poco de sorpresa la verdad porque no estaba acá y justo viajaba. Cuando llegué me enteré un poco de todo. El presidente nos dijo lo mismo que hizo público, lo mismo que dijo en la conferencia de prensa. Cuál era la situación, lo que había pasado y no puedo decir mucho más. Lo mismo que saben. Todo lo que dijo nos lo contó a los capitanes en privado", explicó Messi.



Messi dio una entrevista a Mundo Deportivo donde habló del equipo hasta del escándalo de Bartomeu.

El periodista de Mundo Deportivo le consultó a Messi si les convenció lo que les dijo Bartomeu. No dudó en responder.

Además: Piqué llama "títere" a periodista que apoya la gestión de Bartomeu

"La verdad que yo veo raro que pase una cosa así. Pero decían también que habría pruebas. Habrá que esperar a ver si es verdad o no. Mucho no podemos decir y sí esperar a ver qué pasa con todo esto. Yo la verdad, me pareció un tema raro", dijo.

BARTOMEU DESMIENTE

El Barça desmintió mediante un comunicado la información y al día siguiente, el propio presidente azulgrana, Bartomeu, se pronunció.

"Es rotundamente falso", dijo Bartomeu sobre lo publicado y amenazó con acudir a la justicia, aunque admitió que el Barcelona había contratado a esa empresa "unos servicios de monitoreo de distintas áreas del club en las redes sociales".

Luego de este paso, Messi se reunió con los capitanes del Barcelona, entre ellos el "10" argentino.

ADELANTO DE LA ENTREVISTA DE MESSI

Mundo Deportivo ha publicado un adelanto de lo que será la entrevista de Messi, misma que saldrá publicada este jueves.

Se vive bien en Barcelona, ¿verdad?

La verdad es que sí. Muy bien. Amo Barcelona si bien extraño muchísimo Rosario. Esta es mi casa, estuve más tiempo acá que en Argentina. Me encanta Barcelona, el lugar donde vivo, Castelldefels, y hago una vida que me gusta mucho.

¿Cómo es la vida de Leo Messi en un día corriente?

Muy normal, muy pendiente de los nenes. Afortunadamente la profesión me permite pasar mucho tiempo con los nenes. Me permite entrenar e ir rápido a comer con Antonela y recoger a los nenes. Y después, estar pendiente de alguna actividad que tengan o hacer algo con ellos para llegar a la noche, cenar y llegar muertos porque con tres terminamos destruidos. A dormir temprano. Martes y jueves los nenes tienen fútbol y venimos a la Ciudad Deportiva para la escuelita. Llegamos a las siete y media a casa y entre que toman un mate y algo cenan, pues tenemos una vida muy normal que me gusta porque me gusta la rutina tanto en mi profesión como en mi vida. Para mí, está espectacular y nos adaptamos a eso.