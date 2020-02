Piqué elige entre Messi y Maradona como el mejor futbolista de la historia

El central del Barcelona, Gerard Piqué, elogió este lunes a los dos astros argentinos del fútbol Leo Messi y Diego Maradona, pero aseguró que con el primero entrena y juega a diario por lo que se queda "con la magia de Messi".

"Maradona es un jugador único en la historia del fútbol, que dio muchísimo a este deporte, que pasó por el Barcelona y también por el Nápoles, que será recordado para siempre", dijo Piqué en la rueda de prensa previa al partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Nápoles.

"Ahora si me preguntas entre Leo y Maradona, que es la pregunta del millón, te diría que me quedo con la regularidad de Leo y la magia que hace día a día", añadió Piqué.

Preguntado por si el capitán argentino del Barça podría seguir la estela de Maradona y acabar en el Nápoles algún día, Piqué lo vio "difícil".

"En el fútbol nunca se puede decir nunca, pero supongo que es difícil, hay que preguntarle a él. Por lo que a mí me incumbe, me gustaría que se retirara en el Barça", aseguró Piqué.

EL RIVAL DE TURNO

"Es un equipo que ha mejorado muchísimo en los últimos partidos, no empezó bien la temporada, pero ha mejorado mucho, será complicado", afirmó, añadiendo que "contra los grandes es un equipo que se crece, habrá que ir con mucho cuidado para no tener sustos".

Tras los escándalos extradeportivos que han afectado al Barcelona, como el de las redes sociales la pasada semana, Piqué pidió pasar página y centrarse en el fútbol.

"No quiero darle más vueltas, todo lo que no sea balón y fútbol nos perjudicará mañana (martes). Hay que pasar página", dijo Piqué.



Piqué asegura que el partido ante el Nápoles por la Champions League, será muy complicado.

"Se le está dando demasiada trascendencia, nosotros nos centramos en el juego, en lo que pasa en el terreno de juego, lo demás es mucho ruido", insistió Piqué, antes de concluir que "si el equipo funciona y los resultados son buenos, da igual lo que pase en el club, la gente lo que quiere es ver al Barça ganar".

SOBER BARTOMEU

Pese a las primeras respuestas frías de Piqué, la prensa siguió insistiendo sobre el escándalo de Bartomeu, que habría contratado una empresa para mejorar su imagen y dañar la de algunos futbolistas.

"Que apareciera mi nombre en esas cuentas digitales, no sabría que decir si me molestó. La verdad es que no me importa demasiado”, comentó Piqué ante los medios desplazados a Nápoles.

“En las explicaciones del presidente, tal como lo ví en ese momento, me lo creí cuando dijo que él no lo sabía”, dijo el capitán.

“En la reunión estaba un poco tocado, pero yo no le daría más vueltas”, agregó tratando de quitarle importancia.