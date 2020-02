Gattuso se deshace en elogios para Messi: "Hace cosas que no existen ni en la Playstation"

Lionel Messi es "el más grande de todos los tiempos", aseguró este lunes Gennaro Gattuso, el técnico del Nápoles, en la víspera del duelo de su equipo contra el Barcelona en la ida de octavos de Champions.

Te puede interesar: Inter de Milán asume que Barcelona puede fichar a Lautaro Martínez y ya tiene listo su recambio



"Es el más grande y es un ejemplo para todos, no dice nunca una palabra más alta que la otra. Hace cosas que no existen ni en la Playstation, cosas impensables. Hace ya varios años que es el más grande de todos los tiempos", dijo Gattuso en rueda de prensa.



Sobre la comparación con Diego Maradona, que jugó en el Nápoles entre 1984 y 1991, Gattuso respondió que el ídolo de la ciudad era "un Dios del fútbol".



"Pero le vi en VHS o DVD. De cerca, en el estadio, nunca le vi. Sé el campeón que fue y que me perdí algo maravilloso. Lo lamento. Hoy veo a Messi hacer las cosas que hacía Maradona", añadió.

El argentino viene de marcar cuatro goles ante el Eibar y llega con todo para medirse a Nápoles.

Capitán del Nápoles y napolitano, Lorenzo Insigne fue más diplomático. "Messi es el más fuerte del mundo actualmente. Pero para nosotros los napolitanos Maradona es todo y no lo quiero comparar. Maradona es sagrado", dijo.



Tanto el técnico como el capitán del Nápoles coincidieron en la necesidad de no concentrarse exclusivamente en Messi.

LEER MÁS: ¡No se resistió! El coqueteo de Neymar con la modelo argentina Emilia Mernes en Instagram



"He leído cosas sobre un dispositivo, un marcaje individual... Tenemos que hacer una prestación colectiva, porque no solo está Messi", dijo Gattuso, que aseguró ser un admirador del trabajo de Quique Setién, entrenador del Barça.



"Le he observado mucho, en Las Palmas, en el Betis... Tengo un gran respeto por él, es un gran entrenador y con él veo al Barcelona que no veíamos desde hace un año y medio o dos años", continuó.



Insigne señaló que confía en las posibilidades de su equipo para batir al Barça. "Es un partido difícil que hemos intentado prepararlo de la mejor manera. La Liga de Campeones es otra cosa. Hemos perdido muchos puntos contra equipos pequeños (en la liga). Pero en la Champions fuimos capaces de vencer al Liverpool y de empatar en su casa", recordó el internacional italiano.