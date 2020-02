Quique Setién sobre el clásico: "El partido es mucho más importante para el Real Madrid"

El técnico del Barcelona, Quique Setién, consideró este sábado que el Clásico liguero contra el Real Madrid el domingo es "mucho más importante" para el equipo blanco por su situación, aunque aseguró no fiarse de las malas rachas de su rival.

"Para el Madrid este partido es vital, seguramente mucho más importante que para nosotros, en relación a su situación en la tabla", dijo Setién en rueda de prensa.

"Es un partido clave", insistió Setién, asegurando que "de todo esto (los últimos malos resultados del Real Madrid) no me fío de nada, va a ser un partido igualado, en el que va haber alternativas, en el que los dos vamos a tener ocasiones".

El Barcelona afronta el encuentro del domingo en el Santiago Bernabéu en la punta de la clasificación liguera con dos puntos de ventaja sobre el Real Madrid, que es segundo tras perder el liderato el fin de semana pasado.

"No me fío de las dinámicas. En estos partidos, el pasado se olvida y lo que prima es el presente, es un clásico, es un partido en el que los dos equipos se emplean al máximo, independientemente de la situación de cada uno", afirmó el técnico azulgrana.

"Una victoria nos daría una ventaja que no sé si sería suficiente, supongo que no, porque ya hemos visto cosas extrañas", dijo Setién, a falta de 12 jornadas para el final del campeonato, una vez se dispute esta fecha.

El técnico azulgrana no quiso adelantar el plan que aplicará el domingo en el feudo madridista, pero aseguró que "vamos a ser un equipo atrevido, que vamos a tratar de tener el balón".

Setién recupera para este encuentro a Jordi Alba, que recibió este sábado el alta médica y entró en la convocatoria, tras superar sus problemas en el aductor de la pierna derecha.



El Barcelona se reporta listo para el clásico de este domingo ante el Real Madrid en el Bernabéu.

"Está bastante bien, las sensaciones son positivas y lo único que hay que decidir es si lo vamos a sacar de inicio o no", explicó Setién, que también elogió a Leo Messi, que el domingo se convertirá el jugador barcelonista que más Clásicos ha disputado, con 43.

"Nos encantaría verle jugar otros 43", dijo Setién, añadiendo que "es tremendamente importante para nosotros y ojalá que mañana aproveche para hacer un grandísimo partido".

LAS FRASES DE QUIQUE

Cuarto centrocampista o Braithwaite: "El plan que tenemos previsto es el que llevaremos a cabo. No voy a decir qué vamos a hacer. No le daremos pistas al rival. No renunciaremos a ir al partido. Trataremos de hacer las cosas mejor que el rival, a ver si nos da. Tenemos alternativas pensadas. Decidiremos sobre la marcha en algunas cosas. Espero que las decisiones sean válidas y nos vengan bien".

Charla con Pep Guardiola: "No fui a ver a Guardiola, fui a ver el partido y al Madrid. Estuvimos sacando conclusiones. Luego tuvimos la oportunidad de hablar un rato, hablamos de diferentes cosas. Ya vimos el plan que diseñó para ganar el partido y jugarlo. Hay cosas que no voy a manifestar. Hay cosas que pudo hacer el City que nos vendrán bien, y hay otras que no podremos desarrollarlas y no nos interesan. Tenemos cierta relación, no hay más".

Qué le puede servir: "Hemos vuelto a visionar el partido que jugamos el año pasado. Tratas de captar cosas que nos puedan valer. En síntesis es lo mismo. Vamos a ser un equipo atrevido. La realidad es que somos un equipos que vamos a ser como lo hemos sido siempre. Un equipo atrevido que irá a presionar y quiere tener el balón. Al Madrid también hay que tenerle muy en cuenta. La realidad es que nos van a complicar las cosas".

Piqué y la lesión: "Está prácticamente superado. No está dañado ni nada. No va a tener ningún problema".