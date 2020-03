Ousmane Dembélé, el jugador más beneficiado por el parón del coronavirus

Ousmane Dembélé, jugador del FC Barcelona, quizás sea una de esas personas que buscará sacarle provecho a toda la negatividad que está dejando el contagio del coronavirus en todo el mundo.

El joven campeón del mundo con Francia en 2018 sigue recuperándose de su lesión para comenzar desde cero nuevamente en el club blaugrana, siendo así el parón obligado por el COVID-19 de mucho provecho para él.

El veloz futbolista se lesionó en un entrenamiento a principios de año cuando estaba ultimando la recuperación de una lesión anterior. Ousmane sufrió una rotura en el tendón proximal del bíceps femoral y fue operado en Finlandia el pasado 11 de febrero.

Debido a la gravedad de la lesión y a los antecedentes del jugador, los médicos estimaron que estaría de baja entre cinco y seis meses, y por su ausencia, el Barcelona decidió fichar al danés Martin Braithwaite.

Dembélé ve de reojo la Champions y Eurocopa

El internacional galo no está teniendo nada de suerte con las lesiones, que ha ido enlazando. Este curso sólo ha participado en cinco encuentros de LaLiga, se ha perdido 19 por molestias, y ha marcado un solo gol, el que firmó contra el Sevilla en la jornada ocho.





Así, Ousmane Dembélé había dicho adiós a la temporada, pero con el retraso de la misma ahora puede tener el estímulo de recuperarse para estar a punto de cara a la hipotética disputa de la final de la Champions, programada ahora para el 27 de junio en Estambul, esto si el equipo de Quique Setién supera la fase de octavos ante el Napoli y las otras rondas.

No solo eso, el jugador también se abre a la posibilidad de jugar la Eurocopa con Francia, misma que ha sido postergada por el coronavirus. La competición se iba a desarrollar a mediados del 2020, fecha a la que no llegaba y era un hecho que se la iba a perder, pero ahora será en 2021, por lo que Ousmane Dembélé, de no lesionarse, podrá ilusionarse con disputarla.