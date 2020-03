Padre de Jovic sale al paso: ''Si tiene que ir a la cárcel que vaya, pero solo si es culpable''

Milan Jovic, padre del delantero del Real Madrid, Luka Jovic, brindó una entrevista para el medio Puls online donde defendió a su hijo en medio de las críticas que lo envuelven por haber viajado a Serbia estando en cuarentena e irrespetando el aislamiento impuesto por su país debido a la crisis por coronavirus.

Jovic es denunciando por no respetar la cuarentena por coronavirus

Jovic, criticado por viajar en cuarentena

''Pasó dos pruebas y ambas fueron negaticas. Aunque fueron negativas, hubo malos entendidos y no comprendió que no podía abandonar el país. Pensó que era negativo y que podía salir''.

Su hijo lamentó lo sucedido y algunos lo tachan de criminal

''Ahora parece que es un criminal. Si tiene que ir a la cárcel, déjelo ir a la cárcel. Estoy totalmente de acuerdo con el presidente y el primer ministro, pero sólo si es culpable. Apoyo la decisión solo si estaba equivocado, pero vino a Belgrado y se metió en su apartamento. Las fotos que lo muestran divirtiéndose son de España y fueron tomadas hace meses. Incluso Sofía, que está embarazada, no puede salir del apartamento''.

¿Por qué Jovic viajó a Serbia?

''Luka vino a Serbia para estar con su familia. Sabíamos antes de su llegada que vendría y que no vino por Sofía (su novia). Quería pasar este tiempo con su gente en Serbia. Estaba listo para ayudar al estado, financieramente y de cualquier otra manera. Luka ayudará al pueblo serbio y sé cuál era el trato antes de su llegada''.

Apoyo incondicional a su heredero

''Como familia, estamos con Luka y su elección, lo que elija. Deberían criticarlo de una manera civilizada. No me duele, sé la verdad. Algunas cosas fueron exageradas, hubo malentendidos y, en lo que respecta a Luka, no entendió las cosas de la mejor manera''.