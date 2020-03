Pedro Rodríguez confirma su salida del Chelsea en medio de la pandemia del coronavirus

En medio de la pandemia del coronavirus que tiene al mundo de rodillas, Pedro Rodríguez, jugador del Chelsea de Inglaterra, es noticia en relación a su futuro.

El futbolista españo, ex del Barcelona, ha confirmado que no seguirá en el Chelsea la próxima temporada.

Pedro termina su contrato en junio del 2020 y no renovará con el conjunto de la Premier League.

"Voy a acabar mi contrato, pero en este momento no es lo más importante. Lo que suceda con respecto a mi futuro ya se verá, pero en este momento no es importante ya que ni siquiera sabemos cuándo volveremos a entrenarnos y competir", dijo Pedro Rodríguez en entrevista al The Independent.

El jugador de España, de 32 años, llegó al conjunto londinense en verano de 2015 procedente del Barça y ahora su futuro queda en el aire.

SU NUEVO CLUB

En el pasado mes de diciembre, Pedro Rodríguez habló de la posibilidad de regresar al Barcelona y dijo que estaba dispuesto a hacerlo si se daba la oportunidad.

"Si me llaman, lo dejo todo (entre risas)]. Hubo un momento esta pretemporada, cuando jugamos contra el, que, después de hablar con el míster, vi una posibilidad. Pero la puerta se cerró rápido. A estas alturas, no sé qué pasará conmigo, sólo que acabo contrato con el Chelsea a final de temporada", dijo en aquel entonces.



Pedro Rodríguez anunció que no seguirá en el Chelsea y deja en el aire su futuro.

De momento se desconoce cuál podría ser el destino del español tras confirmar que no seguirá en el Chelsea.

SOBRE LA PANDEMIA

Por otra parte, Pedro se centró en cómo está afectando la pandemia del coronavirus, y lo ha vivido de cerca con el positivo de su compañero de equipo Callum Hudson-Odoi: “Lo más importante es que todo el mundo muestre solidaridad. Hemos estado en cuarentena porque uno de nuestros jugadores (Hudson-Odoi) dio positivo por coronavirus. Ahora está bien y estamos muy felices por él".

“Siento mucho todo lo que está sucediendo y las noticias que nos llegan desde España. Desde aquí, una vez más agradezco a todo el personal de salud, las Fuerzas de Seguridad del Estado, las personas que están en los supermercados día a día. Gracias a todos por el trabajo que están haciendo. Con suerte, podemos detener este virus", agregó.