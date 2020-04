Kaká: ''Jugué con Cristiano Ronaldo, pero me quedo con Messi, es talento puro''

El brasileño Kaká concedió una entrevista para la FIFA a través de Instagram Live, en la que contestó las preguntas de cientos de usuarios y una de las que sorprendió al responder de manera contundente fue la comparación entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Kaká se pronuncia sobre la difícil situación de Ronaldinho

''Yo jugué con Cristiano y es realmente increíble, pero me quedo con Messi. Es un genio, es talento puro. La forma en la que juega es increíble'', admitió el exjugador y figura del Milan.

''Cristiano es una máquina. No es sólo la forma en la que es fuerte, potente y rápido, es fuerte mentalmente. Siempre quiere ganar y jugar. Ser el mejor. Para mí es lo más increíble que tiene'', agregó el campeón del mundo.

Asimismo aseguró que tanto como CR7 y Messi están en la lista de sus jugadores favoritos. ''En la historia del deporte están en el top 5 definitivamente. Somos muy afortunados de poder ver a ambos''.

Por otro lado, Kaká fue consultado sobre quién de sus compatriotas fue el mejor y no dudó para señalar al 'Fenómeno' Ronaldo.

Cristiano Ronaldo es acusado de ''cerdo'' por no respetar la cuarentena

''Jugué junto a algunas figuras fenomenales en mi carrera, pero Ronaldo fue el mejor. Después de eso, diría que Ronaldinho, a quien pude enfrentar muchas veces tanto con Milán como con el Real Madrid'', explicó.

La historia que casi lo deja sin jugar al fútbol

Por último, Kaká habló del duro momento que vivió cuando tenía 18 años tras sufrir un accidente que estuvo cerca de dejarlo paralítico.

''Tuve un accidente en una pileta, me golpeé la cabeza y me rompí el cuello al chocar con el fondo. Fui al hospital y el médico me dijo ¿'te sientes bien?' y dije que sí. Le pregunté cuándo podía jugar de nuevo y me dijo: 'Ricardo tómalo con calma, no es un día para hacer esta pregunta, es un día para agradecer, porque en la mayoría de estos casos, las personas no vuelven a caminar'. En ese momento me dí cuenta qué tan peligroso fue ese accidente'', recordó.