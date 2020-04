"El fichaje de Mbappé sería un golpe de autoridad del Real Madrid"

Mucho se habla de un hipotético fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid, mientras que otros van más allá y presionan a la entidad madridista que lo fiche.

Mientras tanto, Mbappé, máxima estrella del PSG de Francia, no da ninguna pista sobre su futuro. El delantero está viviendo el confinamiento en París, y aunque los rumores sobre una posible marcha al Real Madrid siguen patentes, la crisis del coronavirus podría retrasar su marcha al conjunto blanco.

Rivaldo fue el último que ha salido a la palestra pública a hablar de un hipotético fichaje por el Real Madrid de España.





"Según la prensa, el Real Madrid debería intentar de fichar a Mbappé en 2021. Por supuesto, el delantero francés sería un gran fichaje para ellos y un golpe de autoridad para el club. El PSG no le dejará salir a un precio asequible, pero el fútbol es un comercio y el jugador no permanecerá durante mucho tiempo en el fútbol francés", dijo el ex jugador del Barcelona en su blog de Betfair.

Aunque hay que agregar que recientemente desde la intimidad del Real Madrid se ha garantizado que los blancos, presididos por Florentino Pérez, no abordarán el caro fichaje del campeón del mundo con Francia en 2018.