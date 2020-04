Willy Sagnol: "Estuve dos años sin hablar con Zidane tras su cabezazo"

Willy Sagnol, ex defensor del Bayern de Múnich y de la Selección de Francia, ha revelado que estuvo dos años sin hablar con su amigo y compañero Zinedine Zidane, esto después de la agresión que propinó a Marco Materazzi durante la final del Mundial de Alemania 2006.

LEER MÁS: El cabezazo de Zidane a Materazzi quedó inmortalizado

En aquella vez, Zidane, que jugaba el último partido de su carrera, se fue expulsado por agredir a un rival en plena final de una Copa del Mundo. Esa expulsión mermó las posibilidades de los franceses, que aguantaron la prórroga pero en tanda de penales fueron abatidos.

El ex internacional galo Willy Sagnol recordó en Radio Montecarlo que no quiso aceptar las disculpas de 'Zizou' en los camerinos una vez perdida la final de la Copa del Mundo ante los italianos, algo que dolió en lo más profundo de él.

Willy Sagnol se quedó como capitán de Francia ante la expulsión de Zidane.

El penalti de Zidane:

"Ponemos mucho énfasis en el penalti de Zidane. Cuando haces un Panenka corres grandes riesgos. Mi primer pensamiento es que Zidane está completamente loco. Marcó y yo estaba súper feliz. Pero no sé, me dejó con un sabor amargo".

La reacción tras el cabezazo:

"Entras al vestuario, has perdido, tienes ahí a un chico que habla y se disculpa. ¡Pero no lo escuchas! Estás en tu decepción, en tu mundo. Yo no quiero aceptar sus disculpas, o conversar con él. Ahora no es el momento. Tuve que ir al baño, fumar 250 cigarrillos en diez minutos. Así es como me evadí".

Dos años sin hablar con Zidane:

"No hablamos durante casi dos años. En 2008, después de la Eurocopa, tenía que casarme. Mi esposa me dijo que lo invitara. Lo llamé de vuelta. No podía venir por la noche a la fiesta, pero me hizo feliz verle llegar en la mañana. Tomamos un aperitivo juntos. Tuvimos una buena conversación, luego la vida comenzó de nuevo".