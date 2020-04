Coutinho rechaza al PSG y su agente revela dónde jugaría el crack brasileño

Philippe Coutinho (27 años) parece dejar de ser un problema para el FC Barcelona, equipo que no cuenta con él y le buscará darle una salida final en el verano del 2020.

El brasileño, que llegó a la Ciudad Condal procedente del Liverpool, donde deslumbró con su magia, no la pasó bien en el Camp Nou y por eso fue mandado a préstamo al Bayern Munich, club que tampoco lo quiere la próxima temporada, por ende, no ejercerán la opción de compra que había por él de 120 millones de euros.



No parece probable que el Bayern Munich vaya a quedarse con Coutinho. Si ya había dudas de que lo harían cuando el coronavirus no ocupaba las portadas, ahora que esta enfermedad ha paralizado el fútbol con los consiguientes efectos económicos no deseados, se antoja incluso más complicado que Coutinho siga en Alemania.



Teniendo en cuenta todo ello, el agente del futbolista ya empieza a moverlo en el mercado y en una entrevista concedida a Sky Sports, Kia Joorabchian, su agente, ha querido desmentir los rumores que lo colocan en el PSG.

NO AL PSG Y SÍ A LA PREMIER

No obstante, sí que ha dejado claro cuál es el deseo del jugador. "Coutinho estaría encantado de regresar a la Premier League", confesó dejando además entrever que en Londres podría encontrar su siguiente club.



Kia Joorabchian es un hincha confeso del Arsenal, pero asegura que todo ello no influirá en el destino de Coutinho. "No tengo ninguna preferencia por dónde van los jugadores. No trato de empujar a alguien a un club u otro. Todo es una opción. Después del partido de la Champions League que jugó en Inglaterra tuvimos una larga conversación con él al respecto", comentó.