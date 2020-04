Rakitic pide respeto al Barcelona: "No soy un saco de patatas"

Iván Rakitic ha sorprendido hoy en una amplia entrevista publicada por Mundo Deportivo donde deja claro cómo están las cosas con el FC Barcelona. Al parecer nada bien.

Y es que el croata al parecer ya se siente lejos del Camp Nou y además ha pedido respeto al Barcelona.

"No soy un saco de patatas", dijo Rakitic al Barcelona en relación a su futuro profesional.

"Decidiré mi futuro", titula el diario catalán Mundo Deportivo en su portada de este lunes.

"Quiero estar donde se me valore. Si es aquí, encantado, y si no, será donde yo decida", añade el centrocampista croata, Iván Rakitic.

De momento son varios los clubes que han sonado para hacerse con los servicios de Rakitic, entre ellos aparece el Atlético de Madrid y el Sevilla, este último es el gran favorito.

"Todos los que me conocen a donde vaya, ni que sea a entrenar, yo siempre quiero ganar. Yo donde vaya, es para ganar todo, siempre. Primero en los entrenamientos, luego los partidos y luego ir a por todos los títulos, eso no cambiará nunc. Me veo en mi mejor edad, de dar lo mejor de mí. Si no me veo para competir, haría las cosas de otra manera, pero yo me encuentro mejor que nunca y me veo para competir al máximo nivel los próximos tres o cuatro años", remarcó.

ACABAR LA TEMPORADA

El centrocampista croata del Barcelona, Iván Rakitic, desea poder acabar la temporada, pero no tiene claro que sea posible ante el parón del fútbol causado por la pandemia del nuevo coronavirus.

"Las ganas sí tengo (de acabar), lo que no tengo tan claro es saber si va a ser posible", afirmó Rakitic en una entrevista que publica este lunes el diario Mundo Deportivo.



Rakitic ha sorprendido a todos con sus declaraciones donde pide respeto al Barcelona por su trato en esta temporada.

"Intentarlo habrá que intentarlo, seguramente. Muchas ganas hay porque estamos en la fase más importante y sería una gran pena no poder acabarla", añadió el internacional croata, que desea que se encuentre "una solución, la que sea, para poder acabar tanto la Liga como la Champions".

Ante la posibilidad de que se pueda acabar la temporada a puerta cerrada, Rakitic considera que "nos gustaría jugar con los estadios llenos y con toda la afición, pero no es tanto si queremos nosotros o no, la pregunta es más si hay una posibilidad de poder hacerlo".

"Hay títulos en juego y a mí me gustaría poder ganarlos como debe ser, en el campo, compitiendo como ha sido siempre. Es lo normal", añadió el centrocampista croata, cuyo nombre ha sonado en varias ocasiones para salir del Barcelona.

SU CONTRATO CON EL BARCELONA

"Ojalá pueda acabar este año de contrato. Si no puede ser, ya nos sentaremos, pero ahora lo más importante es estar a tope y acabar la temporada de la mejor manera posible", dijo Rakitic, que en la actual temporada apenas ha jugado.

Preguntado por si siente víctima por no haber entrado en operaciones del club (la prensa española especuló con su eventual inclusión en una operación para fichar a Neymar el verano boreal pasado), Rakitic se limitó a afirmar "pueder ser que sí, puede ser que no".

"Pero yo he querido ir siempre de frente. Si hubieran querido que me hubiera ido a otro equipo, da igual dónde, me hubiera gustado que me lo dijeran", añadió.

"He demostrado que se puede contar siempre conmigo, y si fuera esa la razón (de jugar menos), más me dolería", concluyó Rakitic, que aseguró que se ve para competir otros tres o cuatro años.