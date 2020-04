Casi dos décadas después revelan los motivos por los cuales Riquelme salió de Barcelona

En la temporada 2002-03, Juan Román Riquelme, llegó como uno de los grandes fichajes del Barcelona luego de ganar todo en su primera etapa como jugador de Boca Juniors.

Solo logró mantenerse una campaña y Mundo Deportivo dio a conocer que pasó durante aquella etapa donde Juan Román salió mal del Camp Nou.



Según la información del diario catalán, Riquelme tuvo problemas con el vestuario, su entrenador y compañero del Barcelona. Por lo que tuvo que marcharse luego de 42 partidos disputados, seis goles y 11 asistencias.





"Yo no lo pedí. Usted es el mejor jugador del mundo cuando tiene la pelota; pero cuando no la tiene jugamos con uno menos", fueron las declaraciones del DT del Barca en aquel 2002, Louis Van Gaal.



Barcelona no tuvo una buena temporada y el técnico francés fue despedido, en su lugar llegó Radomir Anti, la situación no mejoró para Riquelme, aunque el nuevo entrenador confió en él.

"A su llegada, Antic le dijo a Riquelme que iba a ser clave en la recuperación del equipo", cuenta Mundo Deportivo. Los capitanes en aquel tiempo pidieron que el argentino no jugara.



Juan Román terminó saliendo del Barcelona al Villarreal, donde mostró nuevamente su mejor versión y llevó al equipo amarillo hasta las semifinales de Champions League en 2006.