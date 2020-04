''Iniesta me preguntó si conocía a Messi y le dije que no; me pasó por arriba y marcó el gol''

El exdefensor brasileño Juliano Belletti ya era un titular indiscutible en el Barcelona cuando Messi seguía en La Masía y esperaba un llamado al primer equipo.

Sin embargo, un primer entrenamiento los cruzó y quedó marcado para siempre en la memoria del exjugador azulgrana.

En una entrevista para ESPN, Belletti revela cómo conoció al astro argentino y la advertencia que le dio en ese entonces el español Andrés Iniesta.

''Cuando Messi salió del equipo B, Frank Rijkaard lo puso junto a nosotros en un 11 contra 11 en campo reducido. Él estaba entre los suplentes y yo era titular. Iniesta me lo señaló y me preguntó si lo conocía. Le dije que no y me advirtió: Cuidado, eh'', comenzó contando Juliano.

''En la primera pelota que recibió Messi, yo pensé: '¡Maldición, es una atrevido este chico!' ¡Tenía 16 años! Luego, cuando me preparé para marcarlo y robarle la pelota, él ya había pasado y anotado el gol. Me pasó por arriba'', recuerda el brasileño.

El vestuario ayudó a Messi

Asimismo, Belletti asegura que la unión del vestuario fue fundamental para el crecimiento de Messi. ''Un vestuario como el del Barça intimida a cualquiera, pero los brasileños lo vieron y lo llevaron. Siempre jugaron con él, le hablaron y lo cargaron, pero en el buen sentido. Y Messi lo reconoce, se puede ver porque siempre lo dice en las entrevistas. Esta aceptación de los brasileños ayudó mucho''.

Por último, el exdefensor, que también jugó para el Chelsea y Villarreal, admite que el argentino es el que hace la diferencia en los partidos más difíciles.

''En los momentos más complicados, el que siempre asumió la responsabilidad fue Messi. Por eso se convirtió en lo que es hoy'', cerró.