"Neymar está con muchas ganas de volver" al Barcelona, asegura Messi

La estrella brasileña del París Saint-Germain, Neymar, "está con muchas ganas de volver" al Barcelona, afirmó el capitán azulgrana, Leo Messi, en una entrevista que publica este jueves el diario Mundo Deportivo, en la que asegura también que su relación con Antoine Griezmann es "buena".



"Él está con muchas ganas de volver, siempre se mostró arrepentido (de su salida del Barça)", afirmó Messi, recordando que "hizo mucho por volver y eso sería el primer paso para intentar llegar".



El Barcelona negoció en vano el pasado verano boreal la vuelta del jugador brasileño al Camp Nou, de donde salió en agosto de 2017 por la cantidad récord de 222 millones de euros de su cláusula de rescisión.



Esta abrupta salida todavía escuece en una parte de los aficionados y el club culé.





"Es normal que la gente lo vea así por la manera en que se fue, a mí también me molestó en su momento, le intentamos convencer de que no lo hiciera", explicó Messi a Mundo Deportivo.



"Pero al final todos queremos ganar y tener a los mejores. Nosotros y la gente", dijo el capitán azulgrana.



Y "a nivel deportivo Ney es uno de los mejores del mundo y me encantaría que volviese", aseguró Messi, insistiendo en que "es un jugador diferente, con mucho desequilibrio, con uno contra uno, con gol".

Habla de su relación con Griezmann

Preguntado por su relación con Griezmann, que ha sido foco de muchas especulaciones, Messi afirmó que "tenemos una relación buena, igual que con todos los compañeros. Fuera del campo también la tenemos".



"Obviamente, era normal que iba a costar al principio, conocernos, movimientos... Viene de un juego diferente, acostumbrado a jugar de otra manera", afirmó el seis veces Balón de Oro.