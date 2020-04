Valor de galáctico: El estratosférico precio que le puso el Tottenham a Harry Kane

Por primera vez, Tottenham está dispuesto a dejar salir a su gran estrella de la actualidad, Harry Kane. Real Madrid sería uno de los más interesados.

El equipo inglés buscará solucionar unos desajustes económicos derivados de la pandemia del coronavirus y algunas deudas de la contrucción de su nuevo estadio, eso llevaría a la venta del delantero inglés de 26 años.

EL GOLAZO DE KANE A LA JUVENTUS





Según publica el diario Daily Mail, el conjunto que quiera a Kane, deberá pagar el nuevo precio que le han puesto, 227 millones de euros.

El equipo que llegue a cancelar esa cantidad de dinero, tendrá al jugador más caro de la historia, superando de esta forma a Neymar Junior, que le costó al PSG 222 'kilos' en 2017.

Kane sueña con salir