Özil no acepta la rebaja salarial que impone el Arsenal

El fútbol mundial está viviendo una crisis financiara a raíz de la pandemia del Coronavirus, que ha obligado a paralizar las actividades del balompié desde el pasado mes de marzo. Y como consecuencia de ese parón, son muchos los equipos que han decidido realizar recortes salariales a su plantilla, siendo el Arsenal los últimos en adoptar esa medida. Opción que Mesut Özil no apoya ¿por qué?

Es que según reportes de medios ingleses, Özil es uno de los pocos jugadores del Arsenal que se niega aceptar una rebaja salarial, la cual ya es un hecho en el club londinense. Puesto que anunció un recorte del 12,5% en los salarios de sus jugadores, propuesta que tendrá vigencia hasta marzo del 2021, con la opción de reembolsar esa cantidad si el equipo clasifica a la Champions League esta temporada o en la próxima.

El objetivo de esta medida es para ayudar al club en lo financiero, esto tras los golpes económicos que ha sufrido tras la pandemia. Pero a Özil no la agradó para nada esta idea, puesto que argumentó que lo mejor es esperar a ver los resultados exactos de esta crisis cuando ya todo termine, y no en el transcurso de la misma.

Con esto el germano deja claro que su postura no es aceptar el recorte salarial en la actualidad, sino más adelante cuando ya se conozcan el impacto real de la pandemia en el planeta fútbol. Vale recordar que Özil es el jugador mejor pagado de los “Gunners”, cobrando un sueldo de 20 millones de euros.

Sin embargo, la prensa inglesa, hay tres jugadores que no quieren aceptar la medida, destinada a ayudar la delicada economía del club tras la crisis que está generando el Covid-19. Al parecer, Mesut Özil, el futbolista que más cobra de la plantilla (alrededor de 20 millones de euros), sería uno de los que no no acepta la propuesta y se niega a bajarse el sueldo.

Özil ha dejado claro que respeta la decisión del grupo de ayudar al club recortando sus fichas, sin embargo también ha instado a los demás a aceptar la suya.

El representante del exmadridista, Erkut Sogut, no quiso hacer comentarios al respecto, aunque recientemente abogó por que los jugadores no acepten las rebajas salariales. “El aplazamiento es una opción, pero no acordar un recorte hoy cuando los clubes aún pueden obtener las mismas ganancias que el año pasado”, dijo a principios de mes.

“Cuál es el impacto financiero exacto en los clubes, podemos verlo tres o seis meses después, pero no podemos verlo hoy”, añadió.

En una linea similar a Mesut Özil, se pronunció la asociación de jugadores, que aboga por que los clubs soliciten aplazamientos y no propongan recortes.