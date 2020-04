"Real Madrid o nada", la razón por la que Mané quiere irse del Liverpool

Sadio Mané (28 años) tendría decidido jugar en el Real Madrid si llegase a salir del Liverpool, club con el cual levantó la Champions League del 2019.

En Francia apuntan que el atacante del Liverpool no pierde la esperanza de ser merengue luego que su nombre volviese a ser relacionado con el Real Madrid y aunque no es algo nuevo, la revista France Football reveló que el atacante senegalés quiere a los merengues o nada.



Aunque en 2018, de acuerdo con la misma revista Sadio Mané iba a ser el primer fichaje de Zidane para esa temporada. No lo fue, como tampoco lo fue el pasado verano.



Tal parece la situación podría cambiar con respecto al senegalés ya que de acuerdo a la información manejada por el citado medio, Sadio Mané no pasa por su mejor momento como 'red' y vería bien irse al Bernabéu.

EL MADRID O NADA

"Para Sadio Mané es el Real Madrid o nada", así de rotundo titula France Football una información en la que involucra al delantero del Liverpool con el conjunto blanco.



El delantero africano, cuyo contrato vence en 2023 con el Liverpool, parece sentirse minuvalorado por su club. Esperaba ganar el Balón de Oro, pero fue finalmente cuarto, tras Messi, el ganador, Van Dijk, su compañero, y Cristiano Ronaldo.