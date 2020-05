Oficial: La Bundesliga se reanudará el sábado 16 de mayo, destaca el derbi del Ruhr

La Bundesliga se reanudará a puerta cerrada el sábado 16 de mayo, con su 26ª jornada, en la que destaca el derbi del Ruhr entre Borussia Dortmund y Schalke, y no el viernes 15 como se había anunciado, informó este jueves la Liga Alemana de Fútbol (DFL).

El líder Bayern Múnich, que tiene cuatro puntos de ventaja respecto al Borussia Dortmund tras 25 jornadas, jugará el domingo 16 como visitante contra el ascendido Union Berlín.

La Bundesliga será la primera gran competición que derrota al coronavirus y regresará a su actividad futbolera.



Seis partidos están programados el sábado, tres el domingo y uno, Werder Bremen-Bayer Leverkusen, el lunes.

La Bundesliga será de este modo el primer gran campeonato europeo en comenzar, sin espectadores, tras nueve semanas de pausa forzada debido a la epidemia del coronavirus.

Así quedan los partidos:

-Sábado 16 de mayo

Borussia Dortmund - Schalke 04 (6:30 A.M)

RB Leipzig - SC Friburgo (6:30 A.M)

TSG Hoffenheim - Hertha Berlín (6:30 A.M)

Fortuna Düsseldorf - SC Paderborn (6:30 A.M)

FC Augsburgo - VfL Wolfsburgo (6:30 A.M)

Eintracht Fráncfort - Borussia Mönchengladbach (8:30 A.M)



-Domingo 17 de mayo

FC Colonia - FSV Maguncia (6:30 A.M)

Union Berlín - Bayern Múnich (8:00 A.M)



-Lunes 18 de mayo

Werder Bremen - Bayer Leverkusen (10:30 A.M)

*Transmite FOX SPORTS*