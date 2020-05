La Bundesliga vuelve a la acción: Calendario, horarios y canales que transmiten  

La Bundesliga regresa el sábado (7:30 A.M en Honduras) tras dos meses de parón por la pandemia del nuevo coronavirus, con el prestigioso derbi del Ruhr entre el Borussia Dortmund y el Schalke, a puerta cerrada, como todos los partidos del campeonato alemán en lo que resta de temporada.

En el momento de la interrupción, a mediados de marzo debido a la pandemia, la clasificación tras 25 jornadas estaba dominada por el Bayern Múnich, que busca su octavo título consecutivo, con cuatro puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund y cinco sobre el RB Leipzig, que es tercero.



En la fecha 26, el Bayern se desplaza el domingo a la capital (10:00 A.M), al terreno del Unión Berlín.





En circunstancias habituales, los tres primeros serían favoritos, pero nadie sabe cómo afectará la 'nueva normalidad'.



"Hay que esperar sorpresas y cambios en la clasificación", señaló el mánager del Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, que considera que el resultado del derbi "no dependerá del mejor plantel y sí del que sepa adaptarse mejor a la situación poco habitual y a crear la mejor dinámica de equipo".



Los jugadores tendrán que ceñirse a las exigencias del protocolo sanitario, que cambiará por completo las rutinas: respeto de las distancias en los vestuarios, entrada en el terreno por separado de los equipos, prohibición de estrechar la mano o abrazo para celebrar los goles, mascarillas en los banquillos para suplentes y entrenador.





La ausencia de público hará que el Borussia Dortmund tenga que confiar todavía más en sus jóvenes talentos Erling Haaland (nueve tantos en sus ocho primeros partidos en Alemania) y Jadon Sancho (14 tantos y 16 asistencias en 25 partidos este curso), en un inusual 'Derbi del Ruhr', que pasará del ruido habitual a un silencio muy extraño.



Apenas 30 kilómetros separan a ambos clubes y es un partido que enciende los ánimos en toda la región, de tradición minera.

El 'Muro Amarillo' del Borussia Dortmund, su impresionante hinchada que es para muchos un auténtico 'jugador número 12' en los partidos en casa, no podrá sumar.



"Cuando juegas en Dortmund ante 80.000 espectadores, eso lleva al equipo más allá de sus límites", admite el entrenador suizo del Borussia Dortmund.



"Esto va a ser diferente, vamos a tener que acostumbrarnos. Debemos prepararnos no solo técnica sino táctica y físicamente. También mentalmente", afirmó.



Los dirigentes del Borussia Dortmund han añadido al cuerpo técnico un preparador mental, el exjugador Philipp Laux.





En el apartado de bajas, el Borussia Dortmund no podrá contar por lesión con cuatro hombres importantes, el capitán Marco Reus, los mediocampistas Axel Witsel y Emre Can, y el defensa Dan-Axel Zagadou.



En la memoria de muchos está el 'Derbi del Siglo', el 4-4 de 2017, después de que el Borussia Dortmund fuera ganando 4-0 al descanso.



La Bundesliga es el primero de los grandes campeonatos europeos en reanudarse tras la interrupción de prácticamente todo el deporte mundial por la pandemia de coronavirus. Italia, España e Inglaterra esperan seguir sus pasos, mientras que Francia optó por suspender definitivamente su liga.

HORA Y CANALES:

-Sábado 16 de mayo

Borussia Dortmund - Schalke 04 (7:30 A.M) Transmite: ESPN 2

RB Leipzig - SC Friburgo (7:30 A.M) Transmite: ESPN Play

TSG Hoffenheim - Hertha Berlín (7:30 A.M) Transmite: Fox Sports

Fortuna Düsseldorf - SC Paderborn (7:30 A.M) Transmite: Fox Sports 2

FC Augsburgo - VfL Wolfsburgo (7:30 A.M) Transmite: ESPN Play

Eintracht Fráncfort - Borussia Mönchengladbach (10:30 A.M) Transmite: ESPN 2



-Domingo 17 de mayo

FC Colonia - FSV Maguncia (7:30 A.M) Transmite: Fox Sports 2

Union Berlín - Bayern Múnich (10:00 A.M) Transmite: ESPN 2



-Lunes 18 de mayo

Werder Bremen - Bayer Leverkusen (12:30 P.M) Transmite: ESPN 2