EN VIVO: Dortmund y Wolfsburgo están empatando sin goles en la jornada 27 de la Bundesliga

En la jornada 27 de la Bundesliga, el Borussia Dortmund empata Wolfsburgo (0-0) de visitante sin margen de error en la carrera por el título.

En la reanudación el pasado fin de semana del campeonato germano, tras más de dos meses de interrupción por la pandemia del nuevo coronavirus, los dos grandes aspirantes al título mostraron una cara convincente.



RESULTADOS:



- Viernes:

Hertha Berlín - 1. FC Unión Berlín (4-0)



- Sábado:

Wolfsburgo - Borussia Dortmund (0-0)

Friburgo - Werder Bremen (0-1)

B. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen (0-1)

Paderborn - Hoffenheim (1-1)

Bayern Múnich - Eintracht Fráncfort (10:30 A.M ESPN 2/ESPN Play)



- Domingo:

Schalke 04 - Augsburgo (5:30 A.M Fox Sports 2/ESPN Play)

Maguncia - RB Leipzig (7:30 A.M ESPN 2/ESPN Play)

Colonia - Fortuna Düsseldorf (10:00 A.M ESPN 2/ESPN Play)

ALINEACIONES:

Wolfsburgo: Casteels; Roussillon, Pongracic, Brooks, Mbabu; Schlager, Maximilian Arnold, Renato Steffen, Ginczek, Mehmedi; Weghorst







Dortmund: Bürki; Pisczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Delaney, Dahoud, Guerreiro; Brandt, Hazard; Haaland.