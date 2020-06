Jean-Pierre Papin toma las riendas de un equipo de la cuarta división francesa

Jean-Pierre Papin, antigua gloria del fútbol francés y Balón de Oro en 1991, será le próximo entrenador del C'Chartres, un equipo de la National 2, la cuarta división del balompié galo, anunció este martes la entidad.



Papin, de 56 años, firmó por una temporada con otras dos opcionales, precisó el club.



El antiguo goleador del Marsella, AC Milan y Bayern Múnich entre otros, comenzó su carrera como entrenador dirigiendo un equipo aficionado de Arcachon. Después subió al Estrasburgo (2005-2006) a la Ligue 1, antes tomar las riendas del Lens, con el que descendió a la Ligue 2 (2007-2008).





En diciembre de 2009, el 54 veces internacional con los Bleus se hizo cargo del Châteauroux, al que mantuvo en la Ligue 2.



Después se alejó de los banquillos para convertirse en comentarista de televisión y consagrarse a su fundación en ayuda de los niños con parálisis cerebral (una enfermedad que afecta a una de sus hijas).





"He vivido experiencias muy buenas, otras malas. En el fútbol se olvida rápido el pasado. Si sales del este círculo, es difícil volver. Cada vez que me ha ocurrido en mi carrera, he comenzado por la base (...) Es lo que necesito ahora", declaró el jugador para justificar su regreso a la cuarta categoría del fútbol francés.