¿Y Messi? Dani Alves confiesa quién ha sido el futbolista más difícil de marcar en su carrera

Dani Alves sin duda ha sido uno de los mejores laterales derechos en los últimos años y por tanto es voz autorizada para hablar sobre este tema.

En una entrevista con el programa 'Hoy no se sale', el exjugador del Sevilla, Barcelona y PSG, fue preguntado sobre quién es el futbolista que más le ha costado marcar en un partido.

El ahora estrella del Sao Paulo no dudo en mencionar el nombre de Cristiano Ronaldo y lo explicó.

"No me ha hecho sufrir porque he estado muy atento, pero por todas las veces que tuvimos juntos, Cristiano sin ninguna duda", expresó Dani Alves.

El brasileño fue compañero de Lionel Messi en el FC Barcelona, pero a la vez fueron rivales muchas veces a nivel de selección. Pese a esto, Dani Alves se olvidó del argentino.

Dani Alves explicó que para marcar a Cristiano Ronaldo hay que estar concentrado al cien por ciento.

Ver: La tecnología confirma quién es el mejor; Messi o CR7

"Es ese tipo de rival que tienes que estar concentrado al 100. Si estas al 99, te la va a liar, te la va a quitar y te la va a liar. Pero cuando estaba con Guardiola creo que lo hice sufrir más yo a él, que él a mí", dijo.



Dani Alves y Cristiano Ronaldo fueron rivales en muchos clásicos entre Barcelona y Real Madrid.

SU ETAPA EN EL BARCELONA

El brasileño Dani Alves también rememoró su etapa en el FC Barcelona y destacó que echa de menos jugar los Clásicos, tras haberlo hecho durante tantos años.

"Te pegas toda la vida trabajando para jugar partidos así. Es imposible que no lo eches de menos", comentó.

Y agrega: "A mis amigos nerviosos, me decían que cómo podía estar tan tranquilo. ¡Me he pegado toda la vida trabajando para esto! Si no hubiese trabajado sí estaría nervioso, pero...".

Por otra parte, Dani Alves no se olvidó de criticar el racismo que ha provocado manifestaciones en todo el mundo, al recordar que "yo he vivido esto muy de cerca".

Sobre el tema recordó uno de sus incidentes: "Cuando hice la acción del plátano la gente se revolucionó por las redes sociales pero eso no sirve, solo sirve si nos organizarnos como comunidad y alzamos la voz donde la tenemos que alzar".