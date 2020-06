¡Amigo de Cristiano Ronaldo revela cuál sería el próximo destino del portugués!

El delantero Cristiano Ronaldo volvió a perder otra final con la Juventus y esta vez fue contra el Napoli de Gattuso por la Copa Italia, donde fueron superados desde el manchón penal.

La bronca de Cristiano tras caer en la final de la Copa de Italia ante el Napoli

En la definición, el portugués se quedó sin la oportunidad de disparar, ya que fue elegido en la quinta y última posición para cerrar la tanda, pero antes, Dybala y Danilo desviaron sus remates.

Cristiano ya había pasado por lo mismo en diciembre, cuando disputó su primera final como bianconero y cayeron frente a Lazio por la Supercopa italiana.

Tras esas dolorosas derrotas, la prensa italiana comenzó a especular con que CR7 podría dar por terminada su relación con la Juventus en caso de que no consigan el boleto a los cuartos de final de la Champions. El Lyon tiene la ventaja 1-0 y la vuelta se disputará en Francia.

Debido a estas informaciones, uno de los mejores amigos de Cristiano y que compartió vestuario con él en el Manchester United, reveló que el atacante tiene la oportunidad de marcharse a la MLS.

''Hace un par de años, él me dijo algo: 'Probablemente terminaré en Estados Unidos'. Así me lo comentó, es una probabilidad, no es 100% seguro, pero hay una chance'', confesó Nani, que actualmente juega para el Orlando City.

Según añadió el extremo de 33 años, a Ronaldo le atrae la idea de formar parte de la MLS y clubes como el Inter de Miami de David Bekcham sueñan con ficharlo.

Futuro de Cristiano Ronaldo

El delantero tiene contrato con la Juve hasta junio del 2022, pero su futuro es incierto. Durante la pandemia por coronavirus, la directiva habría tenido las inteciones de ponerlo a la venta para solventar la crisis.

Cabe recordar que CR7 tiene uno de los sueldos más altos del mundo, ya que percibe unos 31 millones de euros por temporada en la Serie A.