Ronaldo lo revela todo: el jugador que más se le parece, los cuatro mejores de la historia y su sobrepeso en el Real Madrid

Ronaldo Nazario, presidente del Real Valladolid, concedió su primera rueda de prensa tras el regerso de la Liga Española, pero como suele suceder, las preguntas fueron más relacionadas a su carrera como jugador.

El exdelantero brasileño, que fue figura en clubes como Barcelona, Real Madrid e Inter, habló de su sobrepeso cuando jugó de blanco, el futbolista que más se le parece y los cuatro mejores de la historia.

Consultado sobre cuál estrella contrataría si su equipo contara con el presupuesto necesario, fue contundente. ''Ficharía a Mbappé. Me recuerda un poco a mi por su velocidad, por cómo finaliza, por cómo remata. Me recuerda a mis tiempos de jugador''.

En esa misma línea aparecieron otras jóvenes figuras, como el noruego Erling Haaland. ''Creo que es un gran jugador. Es todavía joven, está haciendo un año bastante bueno con muchos goles. Pero vamos a ver cómo lo termina. Es un jugador al que seguro los equipos grandes van a estar mirando''.

Asimismo fue pregutando por el argentino Lautaro Martínez. ''Es un gra delantero que ya está en un gran equipo como es el Inter. Veremos qué pasa en el mercado, parece que va a ser muy movido. No puedo decidir por él y no sé qué es lo mejor para él. No me atrevo a decirlo. Le deseo suerte. No es mal problema para él elegir entre Barcelona e Inter''.

Ronaldo se refirió sobre Luis Suárez, futbolista que acaba de volver tras una operación. Y también señaló a Edinson Cavani, quien no renovará con el PSG y apunta al Atlético de Madrid.

''Son otros dos grandes delanteros, siguen en la actividad y marcando muchos goles. Suárez acaba de volver de la lesión y tiene muy buena pinta de cara a este fin de temporada y a las siguientes. Con Cavani no sabemos qué va a pasar. Va a estar en el mercado, a ver dónde va. Le deseo suerte'', expresó.

Sobrepeso en el Real Madrid

Uno de los periodistas le recordó las declaraciones de Fabio Capello, quien hace poco aseguró que Ronaldo fue un problema para el Real Madrid porque su vida privada afectaba su carrera y su estado físico no era el indicado.

''No me negaba a bajar de peso, me negaba a pesarme. Lo bajaba cuando hacía falta. Al final hemos tenido pequeños problemas y hemos arreglado todo. Nos hemos encontrado un montón de veces y queda la anécdota'', dijo el brasileño, entre risas.

Y añadió: ''Capello ha sido uno de los mejores entrenadores de toda la historia. Conmigo ha tenido pequeños problemas que hemos solucionado. Es un gran amigo, un personaje muy importante en el fútbol. Lo pasamos bien. Pero quería pesarme cada día y he tenido problema con ello''.

Por último, el 'Fenómeno' dio una lista de los mejores cuatro futbolistas de la historia. ''Pelé, Maradona, Messi y Cristiano Ronaldo son los referentes'', cerró.