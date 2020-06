Horario y quién transmite: Barcelona visita al Celta y va a la caza del Real Madrid a contrarreloj

El Barcelona (2º) se enfrenta este sábado al Celta en Balaídos (16º) por la jornada 32 de la Liga de España, a la caza del líder Real Madrid, que se enfrenta el domingo a un necesitado Espanyol (20º), cuando se va reduciendo cada vez más el margen de error.

El equipo merengue encabeza la clasificación, empatado a 68 puntos con el Barcelona, pero con mejor diferencia de goles particular gracias a su victoria en el Clásico de marzo (2-0).

A falta de siete jornadas contando la fecha que abre este viernes el Sevilla contra el Valladolid, el Barcelona de Quique Setién no puede permitirse fallar el sábado ante el Celta.

"El 'golaverage' nos pone por debajo, pero seguimos teniendo los mismos puntos, ahora el margen de error es menor, pero también para ellos (...) ellos tampoco pueden tener ningún error", decía el lunes el técnico del Barça, Quique Setién, antes de la sufrida victoria (1-0) contra el Athletic de Bilbao (10º) el martes.

El Barcelona se enfrentará al Celta este sábado con bajas sensibles en el medio campo por la lesión de Frenkie de Jong y la sanción de Sergio Busquets por acumulación de tarjetas.

El equipo gallego recibe a los catalanes en racha tras dos victorias consecutivas en su carrera por alejarse de la zona de descenso a segunda división.

Zidane no quiere relajación

El Barça estará pendiente el domingo del choque del Real Madrid con el colista Espanyol el domingo, esperando un tropiezo de los merengues.

El equipo de Zinedine Zidane cuenta por victorias sus cuatro partidos desde la reanudación de la competición el 11 de junio, pero el técnico francés quiere mantener la tensión.

"La actitud de todos los jugadores ha sido fenomenal (...) estoy contento porque hay que estarlo, pero hay un partido ya este fin de semana, nos faltan siete finales y no hemos ganado nada", advertía el miércoles Zidane tras ganar al Mallorca 2-0.

En un fondo de la tabla apretado con los cinco últimos en nueve puntos, el Espanyol aún sueña con una remota permanencia con cada vez menos margen de maniobra.

Por detrás de los dos competidores por el título, el Atlético de Madrid (3º) recibe al Alavés (14º) con la intención de afianzar su tercer puesto y su plaza de Champions para la próxima temporada.

El Sevilla, que encadena tres empates, busca una victoria ante el Valladolid (15º) que le asegure su cuarto puesto o pueda llevarle al tercero en caso de derrota del Atlético.

POSIBLES ALINEACIONES:

11 del Celta: Rubén Blanco; Kevin; Josep Aidoo, Néstor Araujo, Jeison Murillo, Hugo Mallo; Filip Bradaric, Okay Yokuslu; Denis Suárez/Nolito, Rafinha Alcántara; Iago Aspas.

11 del Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Clement Lenglet, Gerard Piqué, Jordi Alba; Ivan Rakitic, Arthur/Riqui Puig, Arturo Vidal; Leo Messi, Luis Suárez/Ansu Fati, Antoine Griezmann.

Horario y dónde verlo por tv

Canadá – Vancouver (8.00 AM) / Toronto (11.00 AM)

beIN Sports

Estados Unidos – Los Ángeles (8.00 AM) / Nueva York (11.00 AM)

beIN Sports

América Latina – Ciudad de México (10.00 AM) / Bogotá (10.00 AM) / Santiago de Chile (11.00 AM) / Buenos Aires (12.00 PM) / Honduras (9:00 AM)

Sky Sports y DIRECTV Sports

Reino Unido – Londres (4.00 PM)

Premier Player

Francia – París (5.00 PM)

beIN Sports