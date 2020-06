Padrastro de James Rodríguez confiesa dónde quiso jugar el colombiano: ''La negociación estuvo allí''

Luego de que James Rodríguez confesara que el Real Madrid rechazó una buena oferta de otro equipo español por sus servicios y que no lo dejaron irse pese a que les informó su deseo, fue el propio padrastro del jugador quien confirmó que se trataba del Atlético de Madrid.

''James hubiera preferido ir a Atlético en caso de una transferencia. Esto no significa que no hubo intentos y apreciaciones de otros clubes también. Se siente cómodo en España, a nivel personal, y no estaba convencido de cambiar de país'', aseguró Juan Carlos Restrepo para Radio Marte.

Por otro lado, Restrepo desconoce las razones exactas por las que se frustró la llegada de James al conjunto colchonero, pero confirmó que sí extistió el interés.

''La negociación estuvo allí, puede ser que el partido amistoso de verano haya influido. Pero al final, el Real, que quiere dominar en España y en el mundo, todavía considera que el jugador es importante para su equipo y decidió no venderlo. Esta era la posición oficial'', remarcó.

En otro entrevista con el programa El Corrillo de Mao, el padrastro del mediocampista colombiano contó cómo vive la situación en el Real Madrid.

''James está inquieto porque no es titular pero, no significa que baje los brazos, él es un gran profesional y trabaja duro esperando que sucede en estos próximos días'', comentó Restrepo.

¿Mala relación con su entrenador?

Al mismo tiempo, quiso calmar las aguas sobre la supuesta mala relación con Zidane. ''No creo que existan circunstancias del tipo personal sobre lo de Zidane, creo que en su visión hay deportistas que están por encima de James, y eso se va a presentar con Zidane o sin él''.

Por último, Restrepo señaló que James Rodríguez ''estuvo con algunas dolencias físicas, y eso le impidió en su momento competir con los chicos de la plantilla para ganarse un puesto en el once titular. Su compromiso ha sido inigualable. Es un atleta de alto rendimiento desde los 15 años, él nunca ha dejado su profesionalismo, es un atleta integral''.

El próximo domingo el Real Madrid visita al Espanyol en una nueva ''final'' para conseguir el título liguero y será otra oportunidad para que el colombiano pueda convencer a Zizou tras el regreso del fútbol y tener un puesto en la alineación inicial.