James Rodríguez rompe el silencio: "El Real Madrid no me dejó ir al club que yo quería"

El internacional colombiano, James Rodríguez, dijo que "quisiera saber" por qué tiene pocos minutos en el Real Madrid, y aseguró que desea estar en un equipo en el que pueda mostrar sus capacidades.

"Es buena pregunta, también lo quisiera saber (risas)", respondió el mediocampista cafetero a la pregunta de por qué no juega con regularidad en el cuadro merengue, adonde llegó en 2014 tras ser el máximo goleador del Mundial de Brasil.

"Es complicado cuando tu entrenador no te da minutos permanentemente, se hace difícil. Es complejo mostrar tus capacidades teniendo pocos minutos, no puedes hacer todo lo que sabes. Los que están en el mundo del fútbol saben de lo que digo", agregó en una entrevista publicada este martes por el portal Gol Caracol.

"Pero entiendo que Zidane tenga su base, ha ganado cosas importantes con los jugadores de su confianza", añadió.

James Rodríguez, de 28 años, jugó el sábado en la victoria 2-1 sobre la Real Sociedad que le dio el liderato de la liga española al Real Madrid, en su primer aparición desde octubre en el torneo.

El colombiano, quien entre 2017 y 2019 estuvo cedido en el Bayern Munich, ha sufrido lesiones recurrentes pero la prensa colombiana y española sostienen que no goza de una buena relación con Zidane.

"Cada entrenador tiene sus gustos. Tenemos una relación normal, de trabajo", apuntó. "Se dicen muchas cosas de mí y casi todas mentiras. Lo que más me incomoda es que se dude de mi profesionalismo, eso no lo acepto. Soy muy profesional, por eso he llegado hasta donde he llegado".

Futuro incierto

James Rodríguez afirmó que desconoce qué pasará con su futuro profesional, pero reconoció que si pudiera "escogería un club" en el que pueda mostrar sus capacidades, que lo han perfilado como uno de los futbolistas colombianos más importantes de la historia.



James Rodríguez cuenta los secretos en relación a lo que vive en el Real Madrid.

"En este momento mi rol no es protagónico. Estoy entrenándome y trabajando para cuando me toque estar, hacerlo bien. También estoy pensando en el futuro, que donde esté tengo que rendir a mi máximo nivel. Me deja tranquilo lo que estoy haciendo, mi trabajo y mi talento no me impiden dejar de soñar", explicó.

El volante también aseguró que a comienzos de temporada, que se vio afectada por la pandemia del nuevo coronavirus, daba por hecho que no iba a continuar en el cuadro merengue, pero que el Real Madrid "rechazó" la propuesta de otro club español.

La prensa ibérica afirmó entonces que el Atlético de Madrid lo quería en sus filas. James también aseguró que tuvo una propuesta de un equipo italiano que no lo convenció y descartó de tajo un ofrecimiento de un club chino que le remitió el Real Madrid.

"En los primeros entrenamientos en agosto me dejaban afuera en los trabajos tácticos, me sentía incómodo porque nunca había vivido eso. Empecé la pretemporada con el Madrid sin querer, porque pensé que se cerraba antes esta operación con el otro club español. Sinceramente al club que quería ir, no me dejaron. Querían que me fuera a otro equipo", aseveró.