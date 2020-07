¡Regalado! Real Madrid y el precio irrisorio por el que dejará salir a James Rodríguez

Con James Rodríguez (28 años) es por de más... el crack sudamericano sabe que no tiene ni tendrá ritmo de juego con Zidane en el banquillo del Real Madrid. El colombiano ya comenzó a ver fuera de Valdebebas.



El técnico francés del Real Madrid no confía en el cafetero y es por eso que no le da tiempo de juego. James Rodríguez desea salir, aunque el precio que el equipo blanco le haya puesto sea de un jugador promedio.



Todo hace indicar que la entidad presidida por Florentino Pérez pretende hacer caja con un jugador que ha demostrado disponer de un gran potencial con el cuero bajo su control.



Sin duda, su mejor rendimiento ha sido de la mano de Carlo Ancelotti, actual entrenador del Everton, tanto en el Real Madrid como en el Bayern Múnich. Atendiendo a lo que aparece publicado en el diario Marca, el plantel comandado por Zinedine Zidane aspira a percibir un montante económico que ronde los 20 o 25 M€, poco dinero para lo que representa James.





Se ha conocido que la Premier League es la liga que más le gusta al colombiano y esa sería la elegida por él. Sin irnos muy lejos, el Everton no pierde de vista a James, al igual que Arsenal, Manchester United y Wolverhampton.



En la Serie A, Cafú ha reconocido que sería un placer ver al colombiano con la elástica del AC Milan, mientras que Juventus y Nápoles se habrían retirado de la puja. Asimismo, el Atlético de Madrid estuvo a un paso de hacerse con sus servicios en verano de 2019.