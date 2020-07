Agenda de partidos: Arranca la MLS mientras Real Madrid y Barcelona hacen arder la Liga de España

¡Vaya semana la que se nos viene! La segunda semana de julio trae su propio afán con una agenda de partidos que pondrá de cabeza la jornada futbolera con el Real Madrid y Barcelona como focos principales.

Los dos equipos españoles siguen peleando por el liderato. Barcelona tiene 73 unidades y espera al error del Real Madrid quien manda en la tabla con 77 tantos. Quien tropiece con una derrota podría frustrar el título.

Los blaugranas tendrán un encuentro complicado cuando se midan el próximo miércoles 09 de julio ante Espanyol en clásico que se disputará en el Camp Nou. Por victoria y buen momento ante Villareal, no debería significar mayor problema, pero su vecino siempre le complica.

Mientras que Madrid no tendría complicaciones el viernes 10 de julio para hacerse de los tres puntos ante un débil Alavés que marcha en la casilla 15 del campeonato.

LA MLS DE REGRESO

De vuelta al continente americano destaca la reapertura del torneo de la Major League Soccer con su torneo “MLS is Back”.

Durante esta semana tendremos el estreno de Brayan Beckeles con el Nasville SC enfrentando a Chicago Fire (miércoles 08) y la aparición de Romell Quioto con Montreal Impact ante New England Revolution (jueves 09).

El juego de FC Dallas ante Vancouver finalmente fue pospuesto para el 15 de julio debido a que seis jugadores del equipo de Bryan Acosta resultaron positivos de coronavirus.

AGENDA COMPLETA DE ENCUENTROS

Martes 07 de julio:

Inglaterra:

Crystal Palace vs Chelsea (11:00 am)

Arsenal vs Leicester City (1:15 pm)

España:

Valencia vs Real Valladolid (11:30 pm)

Celta Vigo vs Atlético Madrid (2:00 pm)

Italia:

Lecce vs Lazio (11:30 am)

Milan vs Juventus (1:45 pm)

Miércoles 08 de julio

España:

Barcelona vs Espanyol (2:00 pm)

Getafe vs Villareal (12:30 pm)

Real Betis vs Osasuna (12:30)

-Inglatera:

Manchester City vs Newcastle United (11:00 am)

Sheffield United vs Wolverhampton (11:00 am)

West Ham vs Burnley (11:00 am)

Brigton vs Liverpool (1:15 pm)

MLS

Orlando City vs Inter Miami CF (6:00 pm)

Nasville SC vs Chicago Fire (8:30 pm)

Italia

Genoa vs Napoli (11:30 pm)

Roma vs Parma (1:45 pm)

Jueves 09 de julio

Inglaterra:

AFC vs Tottenham Hotspur (11:00 am)

Everton vs Southampton (11: 00 am)

Aston Villa vs Manchester United (1:15 pm)

-España:

Eibar vs Leganés (11: 30 am)

Mallorca vs Levante (11:30 am)

Athletic Cub vs Sevilla (2:00 pm)

MLS:

New York FC vs Philadelphia Union (7:00 am)

DC Dallas vs Vancouver (8:30 pm)

Montreal Impact vs New England Revolution (6:00 pm)

Italia

Spal vs Udinese (11:30 am)

Hellaas Verona vs Inter (1:45 pm)

Viernes 10 de julio

-España:

Real Sociedad vs Granada (11: 30 am)

Real Madrid vs Deportivo Alaves (2:00 pm)

-MLS:

Seatle Sounders FC vs San José (8:30 pm)

Toronto FC vs DC United (6:00 pm)