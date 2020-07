Marcelo revela el momento en el que Real Madrid planteó cederlo a otro club

Marcelo Vieira (32 años) es uno de esos jugadores que quedará marcado por la historia del Real Madrid al ser uno de los últimos ídolos consagrados con la importante camiseta blanca.

El crack brasileño es protagonista de un evento de La Liga de España que es un vídeo creado por la firma india NorBlack NorWhite en colaboración con la marca de cerveza Budweiser.

En ese video, Marcelo relató que las personas deben aferrarse a las oportunidades que le salen en la vida, por ejemplo, él lo hizo quedándose en el Real Madrid y buscando así la gloria.

“Creo que en la vida tenemos algunas oportunidades que no podemos perder”, dice Marcelo, para confesar que “yo llegué aquí con 18 años. Mi equipo quería prestarme a otro club y yo dije que no. Sabía que algún día me convertiría en un jugador importante para el club. Hay que aferrarse a las oportunidades que tienes”, sorprendió diciendo Marcelo.



El nacido en Rio de Janeiro realizó su estreno con el Real Madrid en enero de 2007 con Fabio Capello en el banquillo. El entrenador italiano quería ceder al lateral brasileño, per el jugador se negó, como él mismo explica en el vídeo en el que confiesa que dentro de poco va a hacer algo relacionado con la música.