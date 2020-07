Ancelotti habla sobre James y sorprende al descifrar el futuro del colombiano

Carlo Ancelotti no oculta que le gusta mucho como jugador el colombiano James Rodríguez, pero ha dicho de forma concreta que no se hace ilusiones con el futbolista del Real Madrid, que no cuenta para Zinedine Zidane

El entrenador italiano del Everton ha hablado en una entrevista en The Guardian donde ha analizado el futuro del colombiano al que relacionan con el Everton por petición de él mismo.

“Me gusta mucho como jugador. Cuando salí de Madrid, James Rodríguez me siguió a Múnich. Pero él me siguió como un rumor a Napoli y ahora me está siguiendo a Everton como otro rumor”, explicó de forma sincera Carlo Ancelotti, que ve complicado la llegada de James.

SEGUIRÁ EN EL MADRID

Además, el tres veces campeón de Champions League con el AC Milan y Real Madrid sorprendió al descifrar el futuro de James Rodríguez.

“Tengo que ser honesto. Me gusta mucho, pero él es un jugador del Real Madrid y creo que seguirá siendo un jugador del Real Madrid", sentenció Carlo Ancelotti, actual técnico del Everton.