Paliza escandalosa: PSG regresa con público y exhibición de Neymar, Mbappé, Di María e Icardi  

Los cuatro fantásticos del PSG; Neymar, Kylian Mbappé, Mauro Icardi y Ángel di María, brillaron en su regreso tras cuatro meses de parón, este domingo en El Havre (2ª división), con una victoria 9-0, ante unos 5.000 espectadores.

"La sensación de jugar una final, un nudo en el estómago", confesó en Instagram la estrella brasileña Neymar, autor de un doblete (21 y 42, penal), ante un verano tan inédito como excitante, con la posibilidad de pelear por la Liga de Campeones en una 'Final 8' en Lisboa, en la que el PSG jugará los cuartos ante el Atalanta.





Antes el equipo capitalino jugará dos finales en julio, la Copa de Francia el 24 y la Copa de la Liga el 31.



Estos tres trofeos, que el PSG se jugará en solo cinco partidos, llegarán sin un rodaje competitivo, debido a que la liga francesa decidió su suspensión definitiva debido a la propagación del coronavirus.



En Le Havre Thomas Tuchel, el técnico del PSG, optó por equipos diferentes en cada parte, dejando claro que lo más importante para el equipo parisino es evitar lesiones antes de la hora de la verdad.





Los cuatro fantásticos, que tienen todo el poder ofensivo del equipo, demostraron que no se han oxidado durante el parón, con 45 minutos brillantes.



Icardi, indiscutible tras la reciente salida de Edinson Cavani, marcó un doblete, con su habitual estilo de goleador de área.



Mbappé mostró su gran velocidad en su tanto (29) y Di María, que no marcó, dio dos asistencias con el exterior de su bota.

- Unos 5.000 espectadores -

En la segunda parte, los suplentes parisinos, además de Marco Verratti, Thiago Silva y Pablo Sarabia, autor de un doblete, continuaron el festival con otros cuatro tantos.



El partido fue el primero del 'Big Five' europeo (España, Italia, Inglaterra, Francia y Alemania) jugado con público tras el parón por el coronavirus. En El Havre hubo 5.000 personas, el tope marcado por el gobierno galo, en un estadio que puede albergar a 25.000 espectadores.



"Me alegro de que el fútbol en Francia pueda volver de manera popular, con público en los estadios", señaló, desde el estadio, la ministra delegada de Deportes Roxana Maracineanu, sin excluir un aumento del número de espectadores autorizados en las próximas semanas.



"Es una victoria para el fútbol francés, el deporte en general, poder regresar a mediados de julio con público", añadió la ministra.



Francia fue el único país del 'Big Five' que no optó por reanudar su campeonato tras el parón por la pandemia.