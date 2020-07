Radamel Falcao: El equipo de la MLS que busca los goles del tigre colombiano

Radamel Falcao (34 años) podría ir finalizando su periplo por el fútbol de Europa, donde ha sabido destacar con camisetas importantes como la del Porto, Atlético y Galatasaray.

El 'Tigre', seleccionado colombiano, juega en el fútbol turco pero podría tomar nuevas aventuras en su carrera y uno de las ligas que le podrían seducir es el de la MLS.

Y según se comienza a mencionar, el equipo de David Beckham, el Inter Miami, estaría interesado en los goles de Radamel Falcao García.

La franquicia fundada por Beckham busca una estrella consagrada para dar lustre al proyecto. Radamel Falcao es el último nombre que se ha asociado con los americanos.

Según informa el Diario Sporx de Turquía, el Inter Miami de la MLS habría ofrecido 6 millones de dólares anuales al delantero colombiano.

LESIONADO Y SE PIERDE LA TEMPORADA

Fatih Terim, técnico del Galatasaray, confirmó que el colombiano, seguramente, no estará disponible para lo que resta de la temporada y se perderá los últimos juegos con el club turco.



"No creo que Lemina y Falcao jueguen a partir de ahora. Si hay otro juvenil, puedo incluirlo. No creo que jueguen, no creo que estén físicamente preparados, incluso si lo hacen. Analizaremos la evaluación de lesiones, pero desearía que todos pudiéramos estar juntos en partidos más críticos", confirmó el emperador, quien ha alternado desde 2002 en el banquillo del Galatasaray y de la Selección de Turquía.



Falcao con Galatasaray ha anotado 11 goles en 16 partidos que jugó durante la temporada, pero ese valor solo corresponde a la mitad de los partidos que ha tenido Galatasaray (32).