Desvelan la pesadilla de Benzema: ''Cuando estaba mal con Mourinho me decía que quería irse y volver al Lyon''

El Real Madrid acaricia el título de liga y solo necesita vencer este jueves al Villarreal. Uno de los jugadores que ha hecho posible este camino es sin dudas Karim Benzema, el segundo máximo goleador de la temporada con 19 tantos.

Pero el francés ha tenido que soportar mucha tensión para llegar a lo más alto desde que fichó en 2009 por el conjunto merengue.

Su exrepresentante, Karim Djaziri, desveló en un diálogo con el canal oficial del Olympique de Lyon, el deseo de Benzema de volver a la que una vez fue su casa cuando concluya su etapa por el Real Madrid.

Eso sí, Djaziri no cree que ese momento esté próximo. ''Lo que está experimentando en el Real Madrid hoy en día está a la altura de lo que quiere cualquier jugador de fútbol. Juega para el Madrid, se siente cercano a su entrenador y la afición le quiere''.

En esa misma línea, el exrepresentante del francés asegura que ''en este momento no es posible'' que se vaya del Real Madrid ''pero desde que dejó Lyon solo tiene un deseo, regresar algún día. ¿Será como jugador? Es imposible saberlo. Siempre se arrepintió de no haber llegado más lejos en la Champions. La temporada que se marchó llegaron a semifinales''.

Tensión con Mourinho

Asimismo, Djazari contó uno de los momentos más complicados de Benzema en el Madrid y la petición que le hizo porque sentía que no tenía química con Mourinho y quería irse.

''Cuando estaba mal con Mourinho me decía: 'Quiero volver a Lyon'. Le dije que no, que iba a luchar y alcanzar el éxito. Y lo consiguió. Si aún tiene piernas y piensa que puede ayudar, regresará. Si no es como jugador lo hará con otro rol tal vez. Sé que realmente lo quiere'', apuntó.