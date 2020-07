Messi, autocrítico: "Somos un equipo débil. Si queremos pelear la Champions, vamos a tener que cambiar"

Messi dio la cara tras la derrota del Barcelona ante el Osasuna en el Camp Nou que le dio el título de la liga española al Real Madrid. El argentino fue autocrítico con la temporada que está haciendo el equipo culé.

Derrota y liga para el Madrid

"No esperábamos... no queríamos terminar la Liga de esta manera, pero marca un poco como fue todo el año. Fuimos un equipo irregular, débil, al que nos ganan por intensidad y al que nos marcan fácil gol. Perdimos muchos puntos donde no debíamos".



Los méritos del los blancos para quedarse con el título



"Son las dos cosas. El Real Madrid hizo lo suyo; después del parón hasta ahora no perdió y eso tiene mucho mérito, pero nosotros ayudamos y mucho para que se lleven la Liga ellos. Tenemos que hacer autocrítica, empezando por los jugadores".







Sobre la falta de gol del Barcelona



"La sensación de que el equipo lo intenta y no puede, que deja mucho que desear en muchos partidos y creo que en la primera parte nos superaron y dejamos mucho al rival. En la segunda reaccionamos; parece que hace falta que nos hagan un gol para reaccionar".

Aviso antes del partido contra Napoli



"Lo dije hace tiempo que si seguíamos así sería muy difícil ganar la Champions y no ha dado ni para ganar la Liga. Y si no reaccionamos no ganaremos ni al Napoli".



Lo que viene para el Barcelona



"Nos viene bien el parón para limpiar la cabeza y descansar, pensar que en la Champions partimos de cero y que son cuatro partidos que te pueden dar el título que todos deseamos. Pero para eso, debemos cambiar mucho y hacer mucha autocrítica y no pensar que perdimos por los árbitros".

Su mensaje a la afición



"La gente seguro que está muy caliente y enojada por lo ocurrido esta temporada y es normal porque nosotros también lo estamos. Es lógico que estén de esa manera, porque venimos de dónde venimos, de las derrotas de Roma y Liverpool y es normal porque nosotros no les damos nada".

