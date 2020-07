Toni Kroos revela la verdad de la situación de Gareth Bale en el Real Madrid

No es un secreto que Gareth Bale y Zinedine Zidane no tienen una buena química en el Real Madrid. Hoy, Toni Kroos ha dado algunos detalles interesantes de este caso.

En un podcast en Alemania (Lauschangriff), al crack del Real Madrid le lanzaron una pregunta sobre Bale, quien ha sido marginado totalmente por Zizou.

Kroos no tuvo problemas en revelar la verdad sobre lo que pasa con Bale. "La realidad es que es una situación insatisfactoria para todos. A Bale no lo ficharon para jugar tan poco como ahora. Creo que en principio quería irse el verano pasado y que el club le dijo que sí. y luego otra vez que no. No sé si todavía está un poco enfadado por eso, no lo sé realmente. Pero es verdad que es un tema difícil...", confesó Kroos.

Pese a esto, Toni Kroos dice que Bale no crea problemas o genera un mal ambiente pese al momento complicado que vive.

"Pero tampoco hay que darle tanta importancia, todo está bien en el equipo y Bale nos ayudó a ganar muchas cosas estos últimos seis años", subraya Kroos sobre Gareth, a quien le guarda mucho respeto.

PUDO FICHAR POR EL UNITED

En esta misma conversación, Kroos cuenta cómo fue su fichaje por el Real Madrid y revela que estuvo muy cerca del Manchester United de Inglaterra.

"El Manchester tenía interés antes del Mundial y estábamos cerca, pero mi agente me llamó y me dijo lo del Madrid. Y cuando aparece el Madrid, al Manchester le pones atrás en la fila. Luego en el Mundial Löw me dijo que si me iba al Madrid y se lo conté. Él se alegró y me dijo que no había problema si tenía que negociar algo durante la competición", detalló.