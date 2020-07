Agente de Bale: ''Zidane no quiere jugar con él, no hay odio y no se va a ir del Real Madrid''

El Real Madrid se proclamó campeón del fútbol de España con un Gareth Bale que tuvo muy poca participación tras el parón post Covid-19 y aunque su futuro esté mas afuera que adentro del club, su agente dejó claro que el jugador no se marchará.

Así lo confirmó Jonathan Barnett en un diálogo con la BBC. ''Gareth no se irá a ningún lado. Está muy bien, le quedan dos años de contrato. Él es muy feliz viviendo en Madrid y no se va a marchar'', insitió.

Al agente de Bale le consultaron por qué su cliente perdió protagonismo en el Real Madrid y fue contundente.

''Zidane no quiere jugar con él. Bale es tan bueno como el resto de sus compañeros, pero es una decisión de Zidane. No hay odio. Él está entrenando bien cada día, pero Zidane, que ha tenido éxito, no lo pone'', explicó.

Barnett cree que el conjunto merengue pierde mucho sin el galés. ''Es una gran pérdida que no esté en el equipo, pero no se va a marchar'', reiteró.

Clubes interesados

La situación económica provocada por la pandemia del coronavirus pone muy complicada la salida de Bale, que cobra cerca de los 17 millones de euros anuales.

''Claro que ha habido interés de algunos equipos, pero no hay muchos que se puedan permitir su fichaje'', comentó el representante, que al mismo tiempo rechazó un préstamo. ''Bale es uno de los mejores jugadores del mundo y los mejores jugadores no salen cedidos''.