El repudiable gesto de Gareth Bale con un niño en su regreso a Madrid

Gareth Bale, jugador del Real Madrid, vive un momento complicado en su carrera como futbolista y no ha parado de ser señalado.

El galés se fue de viaje a Londres y no estuvo en el último entrenamiendo de Zinedine Zidane en el Madrid. El futbolista viajó por motivos personales, según aclaró su agente.

Ayer, el atacante de los merengues regresó a España y los periodistas intentaron sacar alguna reacción, pero la noticia la dio Bale con un repudiable gesto con un aficionado, se trata de un niño.

El pequeño se le acercó a Gareth y le pidió un autógrafo, pero el futbolista lo ignoró por completo, incluso puso su mano sobre él para quitarlo del camino. Un gesto imperdonable.

Varios aficionados han criticado duramente a Gareth Bale por lo que hizo con el pequeño hincha.

“Es un niño, ellos son quienes los hacen sus ídolos, mucha basura este tipo”, comentó un usuario en Twitter tras ver el video.

“El niño no tiene la culpa de que no te guste el fútbol...ni la aburrida vida que llevas en esta hermosa profesión, o más aún...que no disfrutes de tu carrera. Fírmale al menos...sonríele al menos”, consideró otro.

Bale continúa en la cuerda floja del Real Madrid, quien intentó venderlo en la última ventana de transferencias pero no logró hacerlo al no conseguir a un comprador que iguale el salario que está cobrando hoy en día en la institución merengue. Se habla en las últimas horas de la posibilidad de irse a China, pero nada es oficial.

El delantero de la selección de Gales y del Madrid, no juega desde el 13 de octubre, fecha en la que cayó lesionado en un partido por fecha FIFA que disputó frente a Croacia.