El técnico que Messi pidió al Barcelona para reemplazar a Setién: ¿bombazo en el Camp Nou?

La continuidad de Quique Setién es un tema de discusión desde que tomó el banquillo del Barcelona y tras perder la Liga ante el eterno rival, el Real Madrid, su futuro cada vez parece estar lejos del Camp Nou.

Desde Inglaterra aseguran que el argentino Lionel Messi ha dado un paso al frente ante esa situación y habría comunicado a la directiva que consideren a su compatriota Marcelo Bielsa para tomar las riendas del club.

''Messi insta al Barcelona a atrapar al héroe del Leeds, Marcelo Bielsa, para reemplazar a Quique Setien'', con ese titular The Sun sacudió las redes sociales y muchos aficionados se mostraron a favor de esa posible llegada.

El 'Loco' Bielsa acaba de conseguir el ascenso a la Premier League y sería del agrado de la 'Pulga' por su estilo futbolístico y su idea de juego, la cual se ajustaría a la tradición que ha tenido el Barcelona en la última década.

Messi no está convencido con la gestión de Quique Setién por la falta de idea, la cual hizo que el equipo catalán perdiera el título liguero y el propio capitán expresara sus dudas respecto a las posibilidades de clasificar a los cuartos de final de la Champions.

''Creo que necesitamos un poco de aire, limpiar la cabeza, olvidarnos un poco de todo lo que pasó que fue muy malo de enero para acá'', dijo el rosarino hace unos días y despertando los rumores de su eventual salida en caso de que el cantábro continue como DT del club.

Los elogios entre ambas figuras

Cabe mencionar que Messi nunca ha sido dirigido por Bielsa, pero nacieron en la misma ciudad (Rosario) y ambos están vínculados con Newell's. El delantero expresó hace unos años que le encantaría ser dirigo por el 'Loco' antes de acabar con su carrera.

''Ojalá pueda tener a Bielsa como técnico'', comentó Messi en una entrevista concedida en 2012, cuando aún se desconocía si Guardiola seguiría el frente del Barcelona.

''Es hermoso que a Bielsa, que yo no lo pude tener como técnico, le estén saliendo las cosas bien. Siempre dije que es un entrenador que me hubiese gustado tener. Muchos dicen que es muy similar a Guardiola. Pero no lo tuve y, obviamente, ojalá pueda tenerlo'', expresó Leo en la previa de un enfrentamiento contra el Athletic, que por aquel entonces era dirigido por Bielsa.

El entrenador no se quedó callado ante los elogios del atacante y se los devolvió en la antesala del Balón de Oro que ganó Messi en 2012. ''Cuando nos convertimos en hinchas y dejamos de tener una mirada profesional, Messi es una debilidad sobre la que opinamos de una única manera''.

Por otro lado, Bielsa no se ha reunido con la directiva del Leeds United para detallar las nuevas condiciones de su contrato y trascendió que planteará ciertas exigencias como la de conformar un plantel estelar para dar le pelea en la liga inglesa, pero si no mira una respuesta que colme sus expectativas, el 'Loco' podría salir de la institución, tal como lo ha hecho anteriormente con otros equipos.