Conte descarta por completo el fichaje de Messi por el Inter de Milán: "Es totalmente falso"

¿Lionel Messi al Inter de Milán? Eso no pasaría ni en un mundo de fantasía, así lo ha dado a entender el entrenador del club Neroazzurro, Antonio Conte.

Ayer salió a la luz la noticia de que Leo Messi podría estar planificando su fichaje con el Inter y todo porque su padre, Jorge, viajó a Milán para comprar una casa. Eso llevó a muchos a especular con ver a uno de los mejores futbolista del mundo arribando a la Serie A.

Ahora, Antonio Conte ha tenido que salir al paso para dejar las cosas claras y poner fin a los rumores.

El entrenador del Inter de Milán fue preguntado sobre el tema y no dudó en responder. "Lo de Messi es totalmente falso. No crean en noticias falsas. No se unirá. Ni en el mundo de fantasía", dijo en conferencia de prensa consumado el 3-0 de su equipo ante el Genoa.

Asimismo, el Director Deportivo del Inter, Beppe Marotta, se pronució sobre la posibilidad de fichar a Messi en 2021.

"Es fantasía. No es absolutamente nuestro objetivo. Creo que está enfocado en su continuidad en el Barcelona", precisó.

SU CONTRATO

Hay que mencionar que Messi solo tiene un año más de contrato con el FC Barcelona y hace unas semanas salió a la luz otra noticia bomba.

La Cadena Ser confirmó que el crack argentino frenó su renovación con el club debido a que analizará si es momento de salir del equipo.



El padre de Messi se mudará a Milán y es por ello que se especuló con un posible fichaje por el Inter.

Desde entonces, ha sido vinculado con varios clubes, como el Manchester City y ahora el Inter de Milán.