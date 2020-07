El Inter de Milán se vuelve a pronunciar sobre la posibilidad de fichar a Messi

Hace unos días salió a la luz el rumor de que Lionel Messi podría dejar al FC Barcelona para convertirse en jugador del Inter de Milán.

Todo comenzó con la noticia de que Jorge, el padre de Leo Messi, ahora vivirá en la ciudad de Milán y se informó que estaría negociando la posibilidad de que el "10" fiche por el Inter.

Ante estos, Antonio Conte, entrenador del club italiano, se ha pronunciado de nuevo y dejó las cosas claras.

En declaraciones a "Sky Sport", Conte fue tajante: "Es más fácil mover la catedral de Milán que fichar a Messi", dijo entre risas.

"Ahora mismo pienso en mis jugadores y nada más, estas son situaciones imposibles", agregó sobre el tema el DT del Inter de Milán.

Con goles de Danilo D'Ambrosio (11) y del argentino Lautaro Martínez (74), el Inter de Milán se impuso ayer en el Giuseppe Meazza al Nápoles (7º) para mantenerse segundo en el campeonato con 78 puntos, a cinco de la Juventus, que ya tiene asegurado el título. Fue tras el partido que Conte habló sobre el caso de Messi.



El equipo de Antonio Conte mantiene un punto de ventaja sobre el Atalanta, que antes se había colocado segundo después de vencer en su visita al Parma (11º).

LO QUE DIJERON PRIMERO

Hace tres días, Antonio Conte ya se había pronunciado sobre la posible llegada de Messi al club y esto dijo: "Estamos hablando de fútbol fantasía, situaciones que en este momento no pueden vincularse con el Inter".

"No creo que no haya un loco en el mundo que no quiera a Messi. Pero ese tipo de situación esta realmente muy, muy, muy lejos del Inter", añadió.